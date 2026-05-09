Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 9-5: Iran nói tối hậu thư “chẳng có ý nghĩa gì", bắt tàu dầu ở vịnh Oman

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran cho biết các thời hạn và tối hậu thư mà Mỹ đặt ra "chẳng có ý nghĩa gì".

Hôm 9-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết bản đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang được xem xét và phản hồi sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp, đồng thời tuyên bố các thời hạn do Mỹ đặt ra "chẳng có ý nghĩa gì".

"Chúng tôi tự làm việc của mình và không quan tâm đến thời hạn hay tối hậu thư" - ông Baghaei nói.

Chiến sự Trung Đông ngày 9-5: Iran đáp lời ngoại trưởng Mỹ, bắt tàu dầu ở vịnh Oman - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: PRESS TV

Theo Al Jazeera, tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp trả phát ngôn trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 8-5 rằng Washington kỳ vọng Tehran sẽ có câu trả lời "trong hôm nay".

“Hôm nay chúng ta sẽ biết được điều gì đó… Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía họ. Chúng tôi sẽ xem phản hồi đó như thế nào. Hy vọng là nó sẽ giúp chúng tôi tiến hành một quá trình đàm phán nghiêm túc” - CNBC dẫn lời ông Rubio.

Tuy nhiên ông Baghaei cho biết một trong những lý do khiến quá trình này mất nhiều thời gian như vậy là vì đây là một văn bản có tính chuyên môn cao mà các nhà đàm phán cần quan tâm đến từng ngày tháng và từng từ được viết trong đó.

Song song đó, tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan cần phải đồng thuận: Nhóm đàm phán do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Hội đồng An ninh Tối cao Quốc gia Iran.

Cuối cùng, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cần phải bật đèn xanh hoặc phê duyệt câu trả lời cuối cùng mà Iran gửi đến Mỹ.

Bộ Ngoại giao Iran nói thêm câu trả lời có thể đến vào bất cứ lúc nào và họ đang nỗ lực để đạt được điều đó.

Chiến sự Trung Đông ngày 9-5: Iran đáp lời ngoại trưởng Mỹ, bắt tàu dầu ở vịnh Oman - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu M/T Sevda - một trong 2 tàu bị Mỹ bắn khi đang tiến về phía Iran hôm 8-5 - bốc cháy sau khi trúng đạn - Ảnh: CENTCOM

Cũng trong ngày 9-5, hãng tin Merh đưa tin 6 người đang mất tích sau vụ Mỹ bắn vào các tàu Iran một ngày trước đó. Thống đốc Bandar Lengeh Foad Moradzadeh cáo buộc các mục tiêu mà Mỹ nhắm vào là tàu chở hàng và tàu đánh cá của người dân.

Còn theo hãng tin Fars, vào ngày xảy ra vụ đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran, Hải quân Iran cũng bắt giữ một tàu tên Ocean Koi vì tàu này đã cố gắng "phá hoại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và lợi ích của quốc gia Iran".

Đài truyền hình nhà nước Press TV đã công bố một video ghi lại cảnh lực lượng Iran lên tàu và bắt giữ con tàu. Theo MarineTraffic, con tàu này được đăng ký tại Barbados.

Israel liên tiếp tấn công Lebanon

Bất chấp lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Doanld Trump tuyên bố, các cuộc tấn công của Israel vẫn liên tiếp nhắm vào nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Lebanon trong ngày 9-5.

Theo Al Jazeera Arabic, các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào vùng ngoại ô Nabatieh, cũng như các thị trấn Aroun và Kfar Tibnit. Cũng có các báo cáo về máy bay không người lái (UAV) Israel tấn công các thị trấn al-Mansouri, Burj Rahhal và Nabatieh al-Fawqa.

Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công 85 địa điểm cơ sở hạ tầng thuộc về Hezbollah ở nhiều khu vực của Lebanon, nhắm vào các kho chứa vũ khí, bệ phóng và các tòa nhà được cho là sử dụng cho mục đích quân sự.

Quân đội Israel cũng cáo buộc Hezbollah đã bắn tên lửa vào lực lượng Israel đang hoạt động ở miền Nam Lebanon vào ngày hôm trước nhưng không gây thương vong vì các tên lửa chỉ rơi gần nơi quân đội đồn trú.

Ngoài ra, quân đội Israel đã ban hành lệnh di dời bắt buộc tại chín thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon: Tayr Debba, al-Abbasiyeh, Burj Rahhal, Maroub, Barish, Arzun, Jennata (Tyre), az-Zrariyeh và Ain Baal.

(NLĐO) - Một mảng dầu loang rộng 120 km2 đã được nhìn thấy ngoài khơi đảo Kharg của Iran, mà các chuyên gia cho là có thể liên quan đến lệnh phong tỏa hải quân.

Mỹ tung đòn trừng phạt, nhắm vào các công ty Trung Quốc làm ăn với Iran

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và công ty "đã hỗ trợ quân đội Iran".

Điểm nóng xung đột ngày 9-5: Ả Rập Saudi xoay chuyển chiến lược với Mỹ?

(NLĐO) - Sau nhiều năm dựa vào "chiếc ô an ninh" của Mỹ, Ả Rập Saudi đang dần chuyển hướng sang một cấu trúc phòng thủ mới mang tính độc lập hơn.

