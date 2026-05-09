Quốc tế

Ảnh vệ tinh tiết lộ điều đáng lo ở đảo Kharg của Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Một mảng dầu loang rộng 120 km2 đã được nhìn thấy ngoài khơi đảo Kharg của Iran, mà các chuyên gia cho là có thể liên quan đến lệnh phong tỏa hải quân.

Theo những hình ảnh vệ tinh được công bố hôm 8-5, những vệt dầu loang lớn, trải rộng trên diện tích lên đến 120 km2, đã xuất hiện ngoài khơi đảo Kharg, làm dấy lên lo ngại về tình hình ở nơi được mệnh danh là "trái tim dầu mỏ" của Iran.

Theo India Today, hình ảnh về vụ tràn dầu đã được ghi nhận từ hôm 6-5. Tờ New York Post thì dẫn lời dịch vụ giám sát tràn dầu toàn cầu Orbital EOS cho biết từ ngày 6 đến ngày 8-5, tổng thiệt hại từ vụ tràn dầu có thể lên đến 3.000 thùng.

Ảnh vệ tinh tiết lộ điều đáng lo ở đảo Kharg của Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy các vệt dầu loang tạo thành một mảng lớn ngoài khơi đảo Kharg, trong khi một số tàu chở dầu được nhìn thấy gần đó - Ảnh: ESA/INDIA TODAY

Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi tràn dầu là một thảm họa môi trường lớn. Song song đó, các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tràn dầu. Mỹ đã nhiều lần tấn công đảo Kharg trong cuộc xung đột với Iran nhưng các vụ tấn công gần đây nhất là tận đầu tháng 4.

Mặc dù vậy, có vô số nguyên nhân khác có thể dẫn đến tràn dầu trong bối cảnh một lượng dầu lớn đang bị mắc kẹt ở khu vực này do lệnh phong tỏa của Mỹ, bắt đầu từ ngày 13-4.

“Lượng lớn dầu thô được lưu trữ trong các tàu chở dầu đang làm tăng nguy cơ tràn dầu. Một nguy cơ khác là đường ống dẫn dầu ngầm cũ đến mỏ Abuzar bị vỡ” - ông Dalga Khatinoglu, một chuyên gia năng lượng Iran, nhận định.

Khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển từ hòn đảo này, trong đó Trung Quốc là một trong những khách hàng chính.

Giáo sư kỹ thuật môi trường Nima Shokri từ Đại học Công nghệ Hamburg cũng nhận định: “Việc phong tỏa hải quân có thể đã đẩy hệ thống dầu mỏ của Iran vào tình trạng nguy hiểm. Giếng dầu không phải là những cỗ máy có thể tắt và khởi động lại tùy ý” - ông Shokri nói.

Theo India Today, các vệt dầu loang có thể ảnh hưởng đến con người, nhất là các cộng đồng vùng Vịnh sống dựa vào vùng biển này. Ngư dân và các gia đình ven biển có thể bị mất thu nhập, phải sống với nguồn nước bị ô nhiễm và một hệ sinh thái bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và công ty "đã hỗ trợ quân đội Iran".

Ông Donald Trump dọa biến Iran thành "vầng sáng khổng lồ", "chịu nhiều đau đớn"

(NLĐO) - Một tháng sau cảnh báo "cả một nền văn minh sẽ diệt vong", ông Donald Trump tiếp tục dọa biến Iran thành "vầng sáng khổng lồ" nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ

Chiến sự Trung Đông 8-5: Mỹ - Iran "hơn thua" về 3 tàu chiến, tàu Nhật - Hàn vượt qua Hormuz

(NLĐO) - Một công ty của Nhật Bản cho biết 3 tàu của họ đã đi qua eo biển Hormuz và rời Vùng Vịnh trong tháng 4 mà không phải trả phí quá cảnh

