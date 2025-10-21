HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

"Chiến thần" Phạm Thoại lên sóng thừa nhận thất bại và rao bán xưởng livestream 1.000 m2

Tin, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Sau một thời gian yên ắng trên mạng xã hội, "chiến thần" livestream Phạm Thoại bất ngờ lên sóng, thừa nhận "đã thất bại"

Tối 20-10, Phạm Thoại xuất hiện trong clip của Nguyễn Tô Tấn Đạt (một người trong nghề) thông báo thanh lý xưởng livestream rộng 1.000 m2 ở phường An Lạc (TP HCM) do không còn khả năng hoạt động.

Phạm Thoại bán xưởng livestream

Theo Phạm Thoại, mục tiêu ban đầu của anh khi mở xưởng livestream là để "đào tạo các bà mẹ bỉm sữa bán hàng online" nhưng "không thể thực hiện được".

Trong clip, KOL này cũng "thừa nhận thất bại".

Theo ghi nhận, sau 1 đêm, clip này đã đạt hơn 1 triệu lượt xem, hàng trăm bình luận nhưng có rất nhiều ý kiến tiêu cực. Điều này cho thấy việc quay lại thị trường livestream của Phạm Thoại không hề dễ dàng.

Phạm Thoại trong clip thông báo thanh lý xưởng livestream - ảnh chụp màn hình

Trước đó, Phạm Thoại đã ngưng megalive bán hàng từ cuối tháng 2-2025 do lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi từ thiện cho bé Bắp (hiện em đã qua đời) và cách hành xử của mẹ bé.

Dù sau đó công an xác định hành vi của mẹ Bắp không cấu thành tội phạm và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cũng đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự nhưng dư luận vẫn bày tỏ bức xúc với KOL này.

Sau đó, Phạm Thoại có một số phiên livestream nho nhỏ nhưng không gây tiếng vang như những gì anh đã đạt được.

Lần gần nhất, Phạm Thoại có kế hoạch tham gia megalive bán nông sản nhưng chương trình nhanh chóng bị hủy do liên quan đến mạo nhận hình ảnh. Sau đó, Phạm Thoại còn bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng với lý do đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15 ban hành năm 2020.

Phạm Thoại cuối năm 2024

Từng ở đỉnh cao

Phạm Thoại từng là người được vinh danh là Người bán hàng xuất sắc nhất TikTok Shop năm 2024 nhưng sau đó hình ảnh và danh tiếng của KOL này "lao dốc" không phanh do chính chiến thuật ồn ào, drama và nhiều chiêu trò tạo thương hiệu.

Phạm Thoại từng chia sẻ có phiên livestream đạt kỷ lục với doanh số 58 tỉ đồng, với tỉ lệ hoa hồng bình quân 10%, tỉ lệ đơn giao thành công 70% thì anh vẫn thu về tiền tỉ.

Thời hoàng kim của Phạm Thoại

Tuy nhiên, Phạm Thoại thường gây tranh cãi trên mạng xã hội với các phát ngôn sốc, la hét trên sóng livestream, thậm chí chửi khách hàng.

Trước đó, Phạm Thoại từng tổ chức đám cưới giả vào ngày Cá Tháng Tư, tổ chức phiên livestream giải thích về lùm xùm từ thiện như phiên tòa... khiến khán giả bất bình.

Theo tìm hiểu, Phạm Văn Thoại là hiện đại diện pháp luật của Công ty TNHH PT Production và Hộ Kinh doanh Phạm Văn Thoại 1 – cả 2 đều trong tình trạng đang hoạt động.

    Thông báo