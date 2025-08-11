HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam

Đào Tùng - Ảnh: SAVA

(NLĐO) - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan, lần đầu tiên vô địch một giải đấu Đông Nam Á.

Chưa từng đánh bại đại kình địch Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khát khao cơ hội lật đổ sự thống trị của đội bóng xứ Chùa vàng ở đấu trường Đông Nam Á. SEA V.League 2025 chính là thời điểm thuận lợi nhất cho mục tiêu quật ngã Thái Lan, hướng tới mục tiêu tranh chấp tấm huy chương vàng SEA Games đã chờ đợi suốt gần 3 thập niên qua.

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Khán giả Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp lửa cho tuyển Việt Nam

Nóng trận chung kết

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 2.

Hai đội trưởng Thanh Thúy và Ajchapaporn làm thủ tục trước trận chung kết

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 3.

Ván 1, tuyển Việt Nam đánh mất thế trận vì lỗi phòng thủ và Thái Lan thắng 25-17

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 4.

Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á Chatchu-on Moksri trở lại, Thái Lan càng nguy hiểm

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 5.

Tuyển Việt Nam nỗ lực nhưng Thái Lan vẫn thắng tiếp ván thứ hai 26-24.

Chủ nhà không còn đường lùi

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 6.

Tình thế ngày càng khó khăn cho tuyển Việt Nam khi thua trước hai ván trên sân nhà

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 7.

Vi Thị Như Quỳnh vào sân từ ván ba, chia sẻ sức tấn công cùng Bích Tuyền

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 8.

Thái Lan dần đánh mất chính mình trước sự phản kháng mạnh mẽ của chủ nhà Việt Nam

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 9.

Việt Nam thắng cách biệt 25-17 ván ba, mở đầu cho màn lội ngược dòng khó tin

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 10.

Thái Lan tiếp tục thua ván thứ tư, run rẩy trước ván quyết định

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 11.

HLV Kiatipong sau trận bị chỉ trích dùng người thiếu hiệu quả

Bùng nổ ván quyết định

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 12.

Thanh Thúy được kéo về phòng thủ hàng sau khiến Thái Lan bối rối

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 13.

Bích Tuyền cũng tạo bất ngờ khi tấn công từ vị trí số 6

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 14.

Khi điểm số ván cuối là 15-14, Bích Tuyền ghi điểm quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở 16-14

Chiến thắng vẻ vang

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 15.

Tuyển Thái Lan "lạ lẫm" khi lần đầu xếp vị trí số 2 Đông Nam Á

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 16.

Chiến thắng và danh hiệu lịch sử của tuyển Việt Nam

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 17.

Ba tháng giành 2 cúp vô địch - thành tích khó quên của tuyển Việt Nam

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 18.

Bích Tuyền, Bích Thủy và Vi Quỳnh nhận giải thưởng cá nhân

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 19.

Bích Tuyền giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất chặng 2 SEA V.League 2025. Trong trận chung kết, Tuyền ghi tới 45 điểm (42 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng).


SEA V.League Bóng chuyền nữ Việt Nam Đông Nam Á Việt Nam 3-2 Thái Lan SEA Games
