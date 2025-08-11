Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam

(NLĐO) - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan, lần đầu tiên vô địch một giải đấu Đông Nam Á.
Chưa từng đánh bại đại kình địch Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khát khao cơ hội lật đổ sự thống trị của đội bóng xứ Chùa vàng ở đấu trường Đông Nam Á. SEA V.League 2025 chính là thời điểm thuận lợi nhất cho mục tiêu quật ngã Thái Lan, hướng tới mục tiêu tranh chấp tấm huy chương vàng SEA Games đã chờ đợi suốt gần 3 thập niên qua.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)