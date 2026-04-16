Chiều 16-4, nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh và An Giang trúng xổ số miền Nam

Chiều 16-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm nhiều khách hàng ở TPHCM, An Giang và Tây Ninh trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 15-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 15-4, giải độc đắc (dãy số 813676) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé Đồng Nai (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 16-4, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 7 vé Đồng Nai đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú đổi thưởng 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 9 vé Đồng Nai trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nh6an may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 457503) của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 5 vé Sóc Trăng là tiệm vàng Chí Thành và tiệm vàng Kim Sạn 1 ở tỉnh An Giang. 15 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 854211) của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cần Thơ là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM. 15 vé Cần Thơ trúng giải độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở TPHCM "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 16-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 16-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.