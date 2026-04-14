Thêm 1 người ở miền Tây 2 lần trúng độc đắc xổ số miền Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kết quả xổ số

Thêm 1 người ở miền Tây 2 lần trúng độc đắc xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Sau khi biết mình trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở miền Tây liên hệ với đại lý yêu cầu mang tiền đến nhà đổi thưởng.

Chiều 14-4, trước khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc vé số của một đài mở thưởng trước đó nhiều ngày.

Lộ diện người đàn ông ở miền Tây 2 lần trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Tài Phú

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 8-4, giải độc đắc (dãy số 578495) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Tài Phú ở xã Trần Đề, TP Cần Thơ. Hiện vẫn còn 14 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Theo thông tin từ đại diện đại lý vé số Tài Phú, chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng là một nam khách hàng ở TP Cần Thơ. 2 năm trước, vị khách hàng này cũng đã trúng giải độc đắc 2 tỉ đồng.

"Sau khi biết mình trúng giải độc đắc, người này liên hệ với đại lý để yêu cầu đến tận nhà đổi thưởng 1,1 tỉ đồng tiền mặt; còn lại chuyển khoản" - đại diện đại lý vé số Tài Phú thông tin.

Trước đó, vào ngày 20-11-2025, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - đã di chuyển từ phường Trà Vinh đến phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc (dãy số 627072) 4 vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 11-11.

"Anh khách làm nghề mua bán. Do trúng giải độc đắc lần thứ 2 nên anh khách không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt mới đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Lộ diện 7 người trúng độc đắc xổ số miền Nam khi mua vé online ngày 13-4

(NLĐO) - Xổ số miền Nam ngày 13-4 đã tìm ra 7 khách hàng mua vé online đã trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Cà Mau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo