Chiều 19-12, giá USD tự do giảm nhanh, thủng mốc 27.000 đồng

Chiều 19-12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.148 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, ACB được giao dịch ổn định ở mức 26.140 đồng/USD mua vào, 26.405 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, khi đồng USD liên tục đi xuống và thủng mốc 27.000 đồng/USD vào hôm nay khi một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá mua vào 26.850 đồng/USD, bán ra 26.980 đồng/USD, giảm tới 120 đồng/USD so với hôm qua.

Chỉ tính từ đầu tuần tới nay, đồng USD trên thị trường tự do đã mất khoảng 450 đồng. Còn nếu tính từ vùng đỉnh sát mốc 28.000 đồng hồi giữa tháng 11, tỉ giá USD/VND đã được các điểm giao dịch hạ tới hơn 1.000 đồng.

Giá USD tự do thủng mốc 27.000 đồng

Theo giới phân tích, giá USD tự do hạ nhiệt trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế cũng duy trì ở mức thấp trong khoảng 2 tháng qua. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện được giao dịch ở mức 98,4 điểm.



Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ mới nhất, Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay với mức giảm 0,25 điểm % sẽ giúp làm giảm áp lực lên tỉ giá USD/VND. Dự báo tỉ giá USD/VND bình quân trong năm 2025 sẽ tăng khoảng 3,5%.

Đồng thời, tỉ giá USD/VND hạ nhiệt trong những ngày cuối năm góp phần giúp giảm áp lực lên chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa ổn định lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.



