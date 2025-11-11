HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá USD tự do áp sát 28.000 đồng, chuyên gia nêu dự báo mới nhất

Thái Phương

(NLĐO) – Giá USD tại các ngân hàng liên tục tăng, các chuyên gia dự báo tỉ giá tại Việt Nam sẽ sớm ổn định trở lại.

Chiều 11-11, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.118 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua và tăng khoảng 25 đồng tính từ đầu tháng đến nay. 

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng nhiều ngày liên tiếp. Vietcombank đang niêm yết giá USD mua vào 26.113 đồng, bán ra 26.373 đồng, tăng 12 đồng/USD so với hôm qua. 

Eximbank mua vào 26.120 đồng/USD, bán ra 26.373 đồng/USD.

BIDV, ACB bán ra bằng với các ngân hàng khác, trong khi chiều mua vào có sự khác biệt – quanh mức 26.130 đồng/USD.

Tính từ đầu tháng 11 tới nay, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 26 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng duy trì ở mức cao, áp sát vùng 28.000 đồng. Chiều 11-11, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 27.820 đồng, bán ra 27.950 đồng, tăng khoảng 90 đồng so với hôm qua.

Tỉ giá tại Việt Nam duy trì mức cao trong bối cảnh đồng USD được giao dịch sát mốc 100 điểm – vùng cao nhất trong nhiều tháng qua. Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,6 điểm, tăng 0,08% so với phiên trước.

Giá USD tại Việt Nam tăng liên tiếp, chuyên gia nêu dự báo mới nhất - Ảnh 1.

Tỉ giá sẽ sớm ổn định

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết tỉ giá tại Việt Nam tăng nhẹ so với tuần trước ở cả kênh chính thức và thị trường tự do. Tỉ giá trên thị trường tự do dù chững lại đà tăng nhưng vẫn đang giao dịch ở mức cao. Dù vậy, đà suy yếu trong ngắn hạn của chỉ số DXY và lãi suất liên ngân hàng bằng VND tăng cao giúp chênh lệch lãi suất VND - USD dương trở lại, kỳ vọng tỉ giá sẽ duy trì ổn định trong những ngày tới.

Theo các chuyên gia Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB (Singapore), thị trường ngoại hối đang là một trobng những yếu tố quan trọng trong việc cân nhắc chính sách của Ngân hàng Nhà nước. VND đã giảm khoảng 3,5% so với USD từ đầu năm. Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của đồng USD. 

Trong giai đoạn sắp tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, sức ép lên tỉ giá USD/VND có thể sẽ giảm bớt.

Trong dự báo mới nhất, UOB nêu quan điểm tỉ giá USD/VND sẽ khoảng 26.400 đồng trong quý IV/2025; giảm về mức 26.300 đồng trong quý I/2026.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo tỉ giá USD/VND ở mức 26.300 đồng năm 2025 và 26.750 đồng năm 2026.

Theo các chuyên gia, từ nay tới cuối năm, việc dòng vốn FDI chảy vào mạnh mẽ, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, kiều hối về nhiều sẽ góp phần tăng nguồn cung ngoại tệ, ổn định tỉ giá.

Giá USD tại Việt Nam tăng liên tiếp, chuyên gia nêu dự báo mới nhất - Ảnh 2.


Giá USD tự do thế nào sau khi Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý?

Giá USD tự do thế nào sau khi Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý?

(NLĐO) – Giá USD tự do chững lại sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị Bộ Công an thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối.

Chiều 22-10, giá USD tự do gây bất ngờ

(NLĐO) – Giá USD trên thị trường tự do vượt qua mốc 27.000 đồng, cao hơn đáng kể so với giá tại các ngân hàng thương mại.

Giá USD tại các ngân hàng giảm rất mạnh

(NLĐO) – So với mốc đỉnh hơn 1 tháng trước, giá USD tại các ngân hàng bất ngờ giảm hơn 100 đồng, rớt còn 26.435 đồng/USD.

ngân hàng ngân hàng nhà nước giá USD tỉ giá Tỉ giá USD/VND giá USD tại Việt Nam
