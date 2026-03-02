Chiều 2-3, giá vàng miếng SJC vượt 190 triệu đồng/lượng

Cùng nhịp đi lên với vàng, giá bạc cũng ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, vượt 96 USD/ounce, tăng thêm 2,28 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giới đầu tư toàn cầu tìm đến vàng, bạc như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột vũ trang ở khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có thể ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán quốc tế và trong nước đều rớt mạnh.

Vàng miếng chạm 191 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC leo mốc cao mới. Chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 187,9 triệu đồng/lượng, bán ra 190,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,3 triệu đồng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng cao hơn gần 3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn từ các doanh nghiệp lớn cũng tăng lên 189,5 - 190,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Khách giao dịch tại các cửa hàng vàng, bạc ở TPHCM không quá đông khi giá liên tục tăng. Ảnh: Thy Thơ

Đối với giá bạc trong nước, các thương hiệu như Ancarat, SBJ, Phú Quý niêm yết quanh 3,59 - 3,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tổng cộng khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Giá bạc thỏi 1 kg cũng vọt lên 98-100 triệu đồng ở chiều bán, với một số thương hiệu như SBJ, Phú Quý.

Dù giá vàng, bạc leo mốc cao mới, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thị trường vàng - bạc không mấy sôi động. Các tiệm vàng ở khu vực chợ Bà Chiểu, Gò Vấp, Tân Định, giao dịch khá trầm lắng, với lượng khách thưa thớt.

Một số tiệm lớn (Kim Phát I, Mi Hồng, Kim Thành) có hoạt động mua bán nữ trang giá trị nhỏ (vài triệu đồng), chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

Tại trụ sở công ty SJC và Phú Quý, lượng khách mua/bán bạc cũng không quá sôi động. Các chính sách hạn chế như giới hạn mua bạc vật chất (10 lượng/ngày/người) hoặc hình thức bạc giấy (mua không nhận hàng, bán lại ngay) được áp dụng để kiểm soát dòng tiền và tránh đầu cơ quá mức. Một số công ty vàng lớn như SJC cho biết mỗi ngày bán ra khoảng 100 lượng vàng miếng SJC.

Cảnh báo giá có thể đảo chiều

Trước diễn biến xung đột quân sự tại Trung Đông, một chủ tiệm vàng ở TPHCM cho biết tâm lý phòng ngừa rủi ro đang chi phối mạnh thị trường tài chính. Theo đó, một bộ phận nhà đầu tư bán cổ phiếu, rút vốn khỏi các kênh rủi ro để chuyển sang nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, người này cũng cảnh báo khi giá vàng liên tục lập đỉnh, giới đầu cơ trong và ngoài nước có thể nhanh chóng chốt lời. Trong kịch bản này, giá vàng thế giới hoàn toàn có khả năng điều chỉnh mạnh, thậm chí giảm hàng trăm USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước giảm vài triệu đồng mỗi lượng. Do đó, người dân cần thận trọng khi mua vàng tích trữ hoặc đầu tư ngắn hạn, tránh tâm lý “đu đỉnh”.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng biến động mạnh. Anh Minh, một nhà đầu tư cá nhân chuyên lướt sóng bạc, cho biết cuối tháng 1-2026, giá bạc từng vọt lên khoảng 120 triệu đồng/kg, sau đó lao dốc nhanh xuống còn khoảng 78 triệu đồng/kg. Gần đây, căng thẳng quân sự tại Trung Đông khiến giá vàng tăng mạnh, kéo theo giá bạc phục hồi trở lại.

Dù vậy, theo anh Minh, bạc là kênh đầu tư có biên độ dao động lớn và chịu ảnh hưởng mạnh từ hoạt động đầu cơ. “Giá có thể tăng nhanh nhưng cũng đảo chiều rất gấp khi nhà đầu tư lớn chốt lời” - anh cảnh báo.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Công ty chứng khoán VPBankS cho biết giá vàng đã tăng gần 2% ngay sau khi xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Tính chung hai tháng đầu năm 2026, giá vàng tăng khoảng 22%, mức mạnh nhất kể từ năm 2012, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn đang ở mức cao. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi thị trường xuất hiện các nhịp tăng nóng.



