Kinh tế

Chứng khoán lại đón cú sốc mới

V.Vinh

(NLĐO) - Tin tức về xung đột vũ trang tại Trung Đông đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực mạnh, cuốn phăng thành quả của thị trường vào ngày đầu tuần 2-3

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch rúng động với biên độ dao động cực lớn.

Bước vào phiên giao dịch sáng, thông tin về cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran đã khiến giới đầu tư toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vô cùng lo lắng. Nỗi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông và viễn cảnh một cuộc suy thoái kinh tế thế giới chực chờ đã ngay lập tức phủ bóng đen lên thị trường.

Phản ứng trước các rủi ro từ bên ngoài, tâm lý phòng thủ và bảo toàn vốn ngay lập tức chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngay từ khi mở cửa (ATO), áp lực bán đã xuất hiện mạnh mẽ và lan rộng trên hàng loạt nhóm cổ phiếu. VN-Index có thời điểm lao dốc không phanh hơn 40 điểm, rơi rụng sát về mốc hỗ trợ tâm lý 1.840 điểm. Bảng điện tử chìm trong sắc đỏ, hàng triệu cổ phiếu bị tranh nhau bán ra bằng mọi giá.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán luôn chứa đựng những bất ngờ. Sau cú sốc tâm lý đầu ngày, khi VN-Index chạm về vùng giá chiết khấu sâu, một bộ phận dòng tiền lớn đứng ngoài đã quyết định nhập cuộc. Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, lực cầu bắt đáy gia tăng đáng kể giúp nhiều cổ phiếu hồi phục nhanh chóng, qua đó thu hẹp đà giảm của chỉ số.

- Ảnh 1.

Tin tức về xung đột vũ trang tại Trung Đông đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực mạnh, cuốn phăng thành quả của thị trường vào ngày đầu tuần 2-3

Chỉ sau hơn một giờ giao dịch, sự hoảng loạn dường như đã được xoa dịu. VN-Index nỗ lực leo dốc và chỉ còn giảm khoảng 15 điểm so với tham chiếu. Đà giảm tiếp tục thu hẹp sau đó và khép lại phiên sáng, với mức giảm vỏn vẹn 3,15 điểm (tương đương 0,17%), VN-Index đóng cửa giờ nghỉ trưa ở mức 1.877,18 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 866,4 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng lên tới 26.639 tỉ đồng, tăng vọt hơn 90% cả về khối lượng lẫn giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Riêng giao dịch thỏa thuận cũng đóng góp tích cực với 44,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.328,7 tỉ đồng.

Rổ VN30 trong phiên sáng chịu áp lực điều chỉnh nặng nề khi giảm hơn 14 điểm, với sự chênh lệch lớn: 21 mã giảm và chỉ 8 mã tăng. Những mã ghì chân chỉ số có thể kể đến VHM (-3,5%), VJC (-3,3%), VCB (-2.5%), FPT (-2,3%) và BID (-2,2%). 

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC bất ngờ đảo chiều tăng 1,5%, trở thành "người hùng" đóng góp tích cực nhất. 

Cùng với đó, STB sắm vai "ngôi sao hiếm hoi" của ngành ngân hàng khi đi ngược xu hướng, có lúc chạm giá trần và chốt phiên sáng tăng 5% lên 68.800 đồng/cp, thanh khoản bùng nổ 15,7 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, bức tranh cũng tương tự khi HNX-Index chỉ còn giảm 2,98 điểm (1,13%) xuống 259,84 điểm. Giao dịch đặc biệt sôi động ở nhóm dầu khí và phân bón với hàng loạt sắc tím tại PVS, PVC, PLC, PVB và LAS tăng 9,6%. Sàn UPCoM thậm chí còn xanh vỏ khi tăng 0,25 điểm lên 129,56 điểm nhờ lực cầu cải thiện.

Những tưởng nhịp hồi phục ấn tượng trong phiên sáng sẽ tạo tiền đề cho một buổi chiều êm ả, nhưng thực tế lại tàn nhốc hơn rất nhiều. Lực cầu bắt đáy dường như đã cạn kiệt đạn dược, trong khi áp lực chốt lời, cắt lỗ và giải chấp (margin-call) tuôn ra như thác đổ ngay khi phiên chiều vừa mở cửa. Nhịp hồi phục buổi sáng chính thức được xác nhận chỉ là một "bull trap" (bẫy tăng giá) kinh điển.

Kết thúc phiên giao dịch đầy sóng gió, chỉ số VN-Index chính thức đầu hàng, rơi tự do 34,23 điểm (tương đương 1,82%), lùi sâu về mốc 1.846,10 điểm. Tình hình trên sàn Hà Nội cũng bi đát không kém khi HNX-Index giảm 3,82 điểm (1,45%) về 259,00 điểm, và UPCoM-Index quay đầu giảm 0,35 điểm (0,27%) xuống 128,96 điểm.

Cú sập mạnh này mang đậm dấu ấn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi VN30 bị "thổi bay" tới 51 điểm (mức giảm khốc liệt 2,47%), rơi xuống 2.010,75 điểm. Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự suy yếu đồng loạt của hai trụ cột lớn nhất tài chính (-2,86%) và bất động sản (-3,56%). nhóm Công nghệ cũng không trụ vững khi giảm 2,56%.

Thanh khoản thị trường tăng đột biến, chỉ riêng sàn HoSE đã đạt gần 1,55 tỉ cổ phiếu, trị giá hơn 47.226 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng 766 tỉ đồng vẫn không ngăn được đà giảm của thị trường. 

Tại nhóm ngân hàng, áp lực bán tháo cũng diễn ra mạnh mẽ. Khác với sự tích cực lẻ loi của STB trong phiên sáng (+2,3% khi đóng cửa), các "anh cả" khác đều bị sắc đỏ bủa vây. Cổ phiếu BID từ mức giảm 2,2% buổi sáng đã rơi tự do xuống -5,6% lúc đóng cửa. Theo sau là hàng loạt các mã lớn như TCB (-4,4%), CTG (-3,7%), HDB (-3,6%), VCB và VPB (cùng lùi 3,1%).

Tình cảnh tương tự cũng quét qua nhóm bất động sản. Lực cầu tỏ ra vô vọng trước làn sóng xả hàng cuồn cuộn, đẩy thị giá rớt thảm hại. Tiêu biểu là CEO bốc hơi tới 8,8%, HDC (-6,9%), CII (-6,8%), DIG (-6,4%) và NVL (-5,7%).

Trong bức tranh u ám của toàn thị trường, hệ quả từ mồi lửa Trung Đông lại biến nhóm cổ phiếu năng lượng và dầu khí thành điểm sáng rực rỡ nhất, đóng vai trò là "hầm trú ẩn" hiếm hoi cho dòng tiền. Chỉ số ngành năng lượng thăng hoa mạnh mẽ với mức tăng vọt 7,56%.

Bảng điện tử tại nhóm dầu khí ngập tràn sắc tím. Tiếp nối phong độ từ phiên sáng, cổ phiếu PVS bứt phá ngoạn mục với mức tăng 9,9% lúc đóng cửa. Hàng loạt mã như PVD, GAS, PVC, ASP đồng loạt khoác áo tím với mức tăng từ 7% đến 10%.

Các mã như PLX, POW, PVT cũng chốt phiên tại giá trần hoặc cận trần (+6,9%). Cá biệt, mã APP tăng phi mã tới 14,9%. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Dầu khí, cùng với Vật liệu cơ bản (+3,44%) và Tiện ích (+4,51%) đã níu giữ lại chút niềm tin cuối cùng, ngăn chặn một kịch bản VN-Index đổ vỡ hoàn toàn.

