Chiều 23-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

Chiều 23-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài mở thưởng trước đó.

Kết quả xổ số miền Nam chiều 22-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 22-3, giải độc đắc (dãy số 730985) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Tiền Giang là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 23-3, thêm những khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Tiền Giang đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú để đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 663779) của vé số Đà Lạt cũng được các đại lý xác định "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Đà Lạt là đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt do đại lý ở tỉnh Cà Mau đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Hổ

Đến chiều 23-3, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt đã bất ngờ liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

38 vé Đà Lạt trúng giải an ủi cũng đã được đại lý vé số Hồng Hạnh đổi thưởng cho những khách hàng may mắn vào chiều 23-3.

Như vậy, hiện còn 1 vé Tiền Giang và 7 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.