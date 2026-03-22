Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc gây bất ngờ khi trúng ở 4 nơi

Chiều 22-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin bất ngờ về việc tìm ra những khách hàng trúng giải độc đắc của vé số Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 080461) được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Chỉ trong 1 ngày, đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng 3 giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Long An là đại lý vé số Diễn ở TP Cần Thơ.

Đến 13, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Long An.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 706384) của vé số Hậu Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Hậu Giang là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 22-2, đại lý vé số Phú Vinh thông tin đã đổi thưởng thêm cho một khách hàng trúng giải độc đắc 3 vé Hậu Giang.

Trong khi đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 992932) xác định trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 4 vé Bình Phước là đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long và đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước cùng lúc trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Hiên

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước và vé số Long An cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh.