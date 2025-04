Chiều 23-4, giá vàng đang giảm nhanh hàng triệu đồng

Chiều 23-4, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm xuống 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 2,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng đã giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào – bán ra cũng được các doanh nghiệp giãn rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, khi các công ty niêm yết giá mua vào ở mức 112,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 115,6 triệu đồng/lượng, giảm thêm 1,4 triệu đồng so với buổi sáng và "bốc hơi" tổng cộng 4 triệu đồng chỉ trong ngày hôm nay.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng báo quanh 120 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mua vào 117,4 triệu đồng/lượng, mất tổng cộng khoảng 6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Sau vài ngày tăng nóng, giá vàng miếng trên thị trường tự do đã về sát với giá tại các công ty.

Giá vàng trong nước giảm nhanh vào cuối ngày do ảnh hưởng từ đà lao dốc của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục rơi tự do về 3.340 USD/ounce, mất tới 160 USD/ounce (tương đương khoảng 5 triệu đồng/lượng).

Giá vàng miếng SJC mất thêm hàng triệu đồng vào chiều nay

Kim loại quý trên sàn quốc tế đang chịu áp lực chốt lời sau nhiều ngày tăng nóng. Đồng thời, mốc 3.500 USD/ounce cũng là mốc không tưởng của giá vàng và vượt mọi dự báo của giới phân tích thời gian qua. Vì vậy, khi giá vàng chạm mốc này đã kích thích nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư. Đồng USD phục hồi mạnh mẽ trở lại sau khi chạm đáy 3 năm cũng tạo áp lực giảm giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 105,2 triệu đồng/lượng.