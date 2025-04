Tối 23-4, giá vàng rớt thẳng đứng

Lúc 22 giờ ngày 23-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.288 USD/ounce, giảm gần 100 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ ít phút trước đó, mốc "rơi tự do" của giá vàng về tới 3.263 USD/ounce, mất tổng cộng 120 USD/ounce so với phiên trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử vừa lập được vào hôm qua - mốc 3.500 USD/ounce, mỗi ounce vàng đã "bốc hơi" tổng cộng khoảng 240 USD/ounce (tương đương khoảng 7,5 triệu đồng/lượng). Đây là mức giảm sốc của giá vàng thế giới, sau khi tăng nóng trong vài ngày rồi leo lên đỉnh mọi thời đại.

Giá vàng tăng giảm chóng mặt khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý bị chốt lời mạnh mẽ, thậm chí bán tháo sau thông tin lạc quan về thương chiến Mỹ - Trung.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết mức thuế 145% mà ông áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ "giảm đáng kể". Ông Trump đưa ra tuyên bố và bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Giá vàng tiếp tục lao dốc vào đêm nay

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng tình trạng đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không thể kéo dài mãi.

Chưa hết, những thông tin tích cực về kinh tế của Mỹ như thị trường nhà ở tăng trưởng vượt kỳ vọng; đồng USD phục hồi mạnh mẽ cũng khiến giá vàng đi xuống…

Theo các chuyên gia phân tích, giá vàng tăng sốc thời gian qua khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu yếu tố này được tháo gỡ, giá vàng sẽ lao dốc.

Đối với thị trường vàng trong nước, hiện giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tổng cộng 4,5 triệu đồng/lượng trong 1 ngày.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được doanh nghiệp mua vào ở mức 112,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 115,6 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 4 triệu đồng chỉ trong ngày hôm nay.

Giá vàng miếng trên thị trường tự do còn lao dốc mạnh hơn. Một số cửa hàng mua vào vàng miếng SJC chỉ còn 115,9 triệu đồng/lượng, bán ra 118,4 triệu đồng/lượng, rớt tổng cộng tới 8 triệu đồng trong một ngày.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 102,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn và vàng miếng SJC từ 12-16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh kỷ lục 3.500 USD/ounce