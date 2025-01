Chiều 24 Tết, giá USD ngân hàng tiếp tục lao dốc

Ngày 23-1, tức 24 tháng Chạp, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.328 đồng/USD, giảm thêm 4 đồng so với hôm qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp tỉ giá trung tâm đi xuống.

Cùng ngày, giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do cũng lao dốc. Tính đến chiều nay, Vietcombank giao dịch USD mua vào 24.980 đồng, bán ra 25.340 đồng, giảm 80 đồng mỗi USD so với hôm qua. Ngày thứ 5 liên tiếp, giá USD ngân hàng đi xuống.

Nhiều ngân hàng thương mại khác như BIDV, Sacombank, Agribank, TPBank… cũng đồng loạt giảm giá giao dịch đồng USD. Một số ngân hàng bán ra USD chỉ còn 25.290 đồng.

Giá USD ngân hàng giảm nhanh trong những ngày qua, mất gần 300 đồng chỉ trong hơn 1 tuần.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại báo giá USD mua vào 25.470 đồng, bán ra 25.570 đồng - ổn định so với hôm qua. Hiện giá USD ngân hàng và tự do chỉ còn cách nhau khoảng vài trăm đồng.

Giá USD ở các ngân hàng lao dốc mạnh

Diễn biến giá USD ngân hàng ngược với đà tăng trở lại của thế giới. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD được giao dịch ở mức 108,2 điểm, phục hồi nhẹ so với mốc 107,9 điểm phiên trước.

Dù vậy, đồng USD đã giảm bớt sức mạnh trong vài ngày qua khi nhà đầu tư chuyển sang kênh trú ẩn an toàn hơn là vàng, trước những lo ngại về tác động của chính sách thuế quan mới mà Tổng thống Mỹ sẽ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc.

Theo giới phân tích, tỉ giá USD/VNĐ đang chịu sức ép từ việc đồng USD neo cao trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, vẫn có nhiều yếu tố khiến tỉ giá hạ nhiệt, trong đó phả kể tới dòng kiều hối chảy mạnh vào Việt Nam.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM thống kê từ 6 công ty kiều hối có doanh số lớn (luôn chiếm khoảng 94% trong tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP HCM) cho thấy, lượng kiều hối chuyển về trong 20 ngày đầu năm 2025 trên địa bàn đạt 492,7 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn TP HCM vượt 10,03 tỉ USD.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, lượng kiều hối chuyển về nhân dịp Tết cổ truyền và lượng kiều hối chuyển về đạt ngưỡng 10 tỉ USD vào thời điểm cuối tháng 1-2025. Đây là kết quả ấn tượng khi đặt trong mối liên hệ với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và so sánh tỉ trọng với GRDP của TP HCM năm 2024. Dòng kiều hối chảy mạnh về góp phần tăng nguồn cung ngoại tệ, giảm bớt áp lực lên tỉ giá dịp cuối năm.