Kinh tế

Chiều 3-3, tìm ra 2 khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Một trong 2 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam là nữ, quê ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 3-3, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 578627) 1 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 1-3. Ngoài ra, anh Duy còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 4 vé Đà Lạt.

2 Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng Xổ số miền Nam ngày 3 - 3 - Ảnh 1.

2 Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng Xổ số miền Nam ngày 3 - 3 - Ảnh 2.

Đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng vé số Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Duy

Trước đó, vào ngày 2-3, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho một nữ khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 15 tờ vé số Đà Lạt.

Nói về cách đổi thưởng, anh Duy tiết lộ đã chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng cho nữ khách hàng.

Ngày 27-2, anh Duy đã sang tận TP Cần Thơ để đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 557006) 14 tỉ đồng vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 26-2.

Cũng trong ngày 27-2, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải nhất 32 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều cùng ngày.

2 Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng Xổ số miền Nam ngày 3 - 3 - Ảnh 3.

32 tờ vé số Trà Vinh trúng giải nhất đã được đại lý vé số Duy đổi thưởng cho khách hàng. Ảnh: ĐLVS Duy

Đến ngày 1-3, đại lý vé số Duy tiếp tục đổi thưởng cho một khách hàng quen trúng giải độc đắc (dãy số 681039) 2 vé Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 28-2.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 2-3, lộ diện 5 người trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Chiều 2-3, lộ diện 5 người trúng độc đắc

(NLĐO) – Ba đài của xổ số miền Nam đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc là Vĩnh Long, An Giang và Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Sáng 2-3, lộ diện người phụ nữ trúng độc đắc 30 tỉ đồng

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Xổ số miền Nam: 48 vé trúng giải độc đắc đang được đại lý “truy tìm”

(NLĐO) – Các đại lý vé số đang “truy tìm” những khách hàng trúng độc đắc 48 vé của 3 đài thuộc xổ số miền Nam là Tây Ninh, Bình Dương và TPHCM

