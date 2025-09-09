HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

Thái Phương

(NLĐO) – Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Chiều 9-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với buổi sáng. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại tiếp tục duy trì ở vùng cao, với mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 130,8 triệu đồng/lượng bán ra. 

Diễn biến này phản ánh xu hướng đi lên mạnh mẽ của giá vàng quốc tế, khi trên thị trường thế giới, giá kim loại quý vẫn đang neo ở vùng đỉnh lịch sử, quanh 3.645 USD/ounce.

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ- Ảnh 1.

Giá bạc tăng khoảng 44% từ đầu năm tới nay

Không chỉ vàng, bạc cũng nổi lên như một kênh đầu tư hấp dẫn. Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch ở mức 41,2 USD/ounce, tăng khoảng 6,4% chỉ trong vòng hai tuần qua. Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng khoảng 44%, đạt mức cao nhất trong 14 năm trở lại đây. 

TIN LIÊN QUAN

Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ rủi ro địa chính trị, gián đoạn thương mại toàn cầu do chính sách thuế quan của Mỹ, cho đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất, kéo đồng USD đi xuống, qua đó tạo lợi thế cho các kim loại quý.

Nếu quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá bạc thế giới hiện vào khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Trong nước, nhiều doanh nghiệp đang niêm yết giá bạc ở mức 1,58 triệu đồng/lượng mua vào và 1,63 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

Chỉ trong một tuần, bạc đã tăng gần 1,9%. Với mức tăng 44% tính từ đầu năm, kênh đầu tư này mang lại lợi nhuận ngang ngửa với vàng và vượt trội so với nhiều kênh khác.

Dù vậy, theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM, bạc vẫn chỉ đóng vai trò là kênh thay thế phần nào nhu cầu mua vàng. Ông cho rằng một bộ phận người dân tìm đến bạc vì giá vàng đã quá cao, trong khi bạc phù hợp hơn với những nhà đầu tư có số vốn nhỏ. 

“Nếu mua bạc, nhà đầu tư nên chọn các doanh nghiệp lớn, uy tín và có cam kết mua lại, để đảm bảo thanh khoản khi có nhu cầu bán ra” - ông khuyến nghị.

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ- Ảnh 4.

Giá bạc tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay

 

Tin liên quan

Giá bạc tăng mạnh - giảm sâu, có nên mua để cất giữ thay vàng?

Giá bạc tăng mạnh - giảm sâu, có nên mua để cất giữ thay vàng?

(NLĐO) – Giá bạc biến động mạnh hơn vàng, phù hợp với những người có vốn đầu tư nhỏ, nắm giữ lâu dài.

Điều gì khiến giá bạc vọt lên mức cao nhất hơn một thập kỷ?

(NLĐO) - Chuyên gia dự báo giá bạc hoàn toàn có khả năng lên mốc 40 USD/ounce trong năm nay.

Rủ nhau đi xem kiểng lá, thú cưng, cá cảnh giá bạc triệu tại hội chợ giống nông nghiệp

(NLĐO) – Lần đầu có mặt tại hội chợ giống nông nghiệp, gian hàng thú cưng (chó, mèo) thu hút rất đông khách tham quan, trong đó có những chú chó nhỏ giá hơn 20 triệu đồng/con

giá bạc giá bạc hôm nay giá vàng giá vàng miếng SJC giá bạc phú quý
