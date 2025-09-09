Giá vàng tiếp tục tăng, TP HCM công bố hơn 800 điểm mua bán vàng miếng hợp pháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng tiếp tục tăng, TP HCM công bố hơn 800 điểm mua bán vàng miếng hợp pháp

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC sáng nay, 9-9, được các công ty niêm yết tăng 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng tăng 600.000 đồng/lượng

Sáng 9-9, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 700.000 đồng so với hôm qua. 

Đây cũng là mức giá được các công ty PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và một số ngân hàng niêm yết trong sáng nay.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp nới rộng lên từ 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 130,8 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 600.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại sáng 9 - 9 , ảnh hưởng từ giá thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào sáng nay, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.645 USD/ounce, tăng thêm khoảng 35 USD/ounce so với cuối phiên hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng thế giới từ trước tới nay.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính giúp giá vàng bật tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất, với tổng mức giảm 0,75 điểm % trong những tháng còn lại của năm nay. Kỳ vọng này được củng cố sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 vào cuối tuần trước. 

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank vào khoảng 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này thu hẹp so với mức trên 20 triệu đồng/lượng những ngày qua.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được kỳ vọng ổn định, thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới sau hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp ổn định thị trường vàng.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới thu hẹp

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa có văn bản về kinh doanh, mua bán vàng gửi tới các đơn vị liên quan, trong đó có UBND các phường, xã trên địa bàn TP HCM. 

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, liên tục tăng cao, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 nêu rõ người dân chỉ nên mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp giấy phép; đồng thời cung cấp thông tin chi tiết các địa điểm mua bán vàng miếng đang hoạt động tại TP HCM của các đơn vị được cấp giấy phép. 

Danh sách chủ yếu là địa chỉ kinh doanh của các ngân hàng, doanh nghiệp lớn như: Sacombank, Eximbank, HDBank, ACB, Nam Á, SJC, PNJ, Mi Hồng...

Danh sách hơn 800 địa điểm kinh doanh vàng miếng được cấp phép ở TP HCM tại đây

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không được phép mua bán vàng miếng nhưng vẫn thực hiện giao dịch với cá nhân, tổ chức trong trường hợp này là trái quy định, sẽ bị xử phạt theo quy định.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (9-9) tiếp tục lập đỉnh cao mới nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất

Giá vàng miếng neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm đầu cơ, làm giá, trục lợi

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cần có biện pháp nghiêm cấm hình thức biến tướng như đầu cơ, làm giá, trục lợi vàng miếng.

Chiều 8-9, giá vàng trong nước "bất động" dù giá vàng thế giới lập đỉnh mới

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần, lần đầu tiên vượt qua mốc 3.600 USD/ounce, trong khi giá vàng tại Việt Nam ngày 8-9 vẫn ổn định

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng doji giá vàng sjc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo