Chiếu chuỗi phim về cố tài tử Alain Delon

Chương trình chiếu phim có tên "Tri ân huyền thoại Alain Delon - Dấu ấn điện ảnh Pháp" diễn ra từ 12 giờ ngày 16-12-2024 đến 24 giờ ngày 16-1-2025.

Chương trình được thực hiện với mục đích đem tới cho khán giả những phút giây trải nghiệm, thưởng thức những bộ phim đặc sắc của Alain Delon, cũng là hiện thân của một thời kỳ vàng son trong lịch sử điện ảnh Pháp, đa dạng về cả nội dung lẫn thể loại.

Tài tử Alain Delon đã qua đời vào tháng 8-2024

Chương trình chiếu phim tưởng niệm ông

Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD mong rằng chương trình sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh quý báu. Ba bộ phim: "Soleil Rouge!" (tựa tiếng Anh: Red Sun và tựa tiếng Việt: Mặt trời đỏ) do Terence Young đạo diễn; "Le Cercle Rouge" (tựa tiếng Anh: The Red Circle và tựa tiếng Việt: Vòng tròn đỏ) do Jürgen Roland đạo diễn; "Plein Soleil (tựa tiếng Anh: Purple Noon và tựa tiếng Việt: Trưa tím) do René Clément đạo diễn, sẽ được phát sóng trên tất cả các nền tảng (website, ứng dụng trên điện thoại, TV thông minh) của DANET.

Alain Delon qua đời vào tháng 8-2024 là một mất mát to lớn của điện ảnh Pháp nói riêng và những người mê phim nói chung.

Ông Olivier Brochet - Đại Sứ Pháp tại Việt Nam, chia sẻ: "Anh ấy đã để lại dấu ấn khó phai trong kho tàng nghệ thuật của lịch sử điện ảnh Pháp, nơi mà các vai diễn của anh đã nắm bắt và lột tả xung đột giữa cái đẹp và sự tàn bạo một cách hoàn hảo nhất.

Tôi hy vọng rằng những bộ phim này sẽ gây ấn tượng với khán giả và khiến mọi người háo hức khám phá thêm nhiều hơn những tác phẩm nổi bật của nền điện ảnh Pháp".