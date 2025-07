Chiêu lừa của du học sinh “dỏm” khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ

(NLĐO)- 2 trong số 3 thanh niên vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ do sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đào chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng từng du học tại Nhật Bản.