Pháp luật

Chiêu lừa trúng số độc đắc: Nhiều người sập bẫy 'nữ thầy bói' mới học hết lớp 8

Theo Hoài Thanh/Vietnamnet

Từ lời hứa hẹn “cúng là trúng số độc đắc”, “giải hạn, bán đất nhanh”, một phụ nữ ở Vĩnh Long dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, qua đó chiếm đoạt tiền, vàng.

Vỏ bọc tâm linh của "nữ thầy bói"

Dù chỉ học hết lớp 8 và làm lao động tự do, Trần Thị Kim Kha (32 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) lại khéo ăn nói, nắm bắt tâm lý muốn đổi đời, tháo gỡ khó khăn của nhiều người để tiếp cận các “con mồi” nhằm lừa đảo.

Đầu năm 2023, Kha thuê trọ tại ấp Mỹ Phước 1 (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cũ – nay là phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long), bắt đầu tạo dựng vỏ bọc “người có khả năng tâm linh” như xem bói, cúng bái, giải hạn, môi giới đất đai.

Đối tượng thường nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tâm lý bất an, từ đó từng bước tạo lòng tin và đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền, vàng.

Nạn nhân đầu tiên là bà Kim (47 tuổi, ngụ tại địa phương – tên nhân vật đã thay đổi ). Sau thời gian quen biết, Kha biết bà Kim đang cần bán đất, liền dựng lên “vở kịch tâm linh” với kịch bản tỉ mỉ, nói mình có khả năng cúng bái, làm phép giúp bán được đất và trúng số. Vì nhẹ dạ cả tin, bà Kim dần rơi vào cái bẫy của nữ quái này.

Bà Kim hai lần đưa tiền cho Kha với tổng cộng 60 triệu đồng. Kha khẳng định nếu bà Kim không trúng số và bán được đất sẽ hoàn trả tiền.

Đến khi đất đã bán được nhưng không “trúng số”, bà Kim đòi lại tiền thì Kha tiếp tục hứa hẹn sẽ làm phép cho nạn nhân trúng số nhằm kéo dài thời gian, rồi bỏ đi khỏi địa phương, cắt liên lạc.

Chiêu lừa đảo trúng số độc đắc của nữ thầy bói tại Vĩnh Long năm 2023 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Kim Kha tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Dựng chuyện chữa bệnh, giải hạn và trúng số độc đắc

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 9-2023, Kha đã thực hiện thêm 4 vụ lừa đảo với cùng một “kịch bản tâm linh”, chiếm đoạt số tiền lớn.

Một trong những nạn nhân điển hình là chị Thúy (44 tuổi, ngụ cùng phường - tên nhân vật đã thay đổi) .

Tháng 1-2023, chị Thúy quen Kha qua những lần đưa con đi học. Khi đó, Kha giới thiệu mình làm môi giới đất đai và có khả năng coi bói. Sau một tháng quen biết, nghe chị Thúy chia sẻ muốn khởi kiện một người khác về tội “chiếm đoạt tài sản”, Kha lập tức nhận lời giúp với giá 60 triệu đồng và yêu cầu thêm một xe SH (khoảng 100 triệu đồng) khi vụ việc thành công.

Chị Thúy đưa trước 60 triệu đồng, nhưng Kha sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không làm đơn hay liên hệ cơ quan chức năng.

Tháng 6-2023, Kha tiếp tục gọi điện cho chị Thúy, gạ đưa thêm 50 triệu đồng để “chấp lễ làm ăn”, hứa trong 3 tháng sẽ trúng số độc đắc, nếu không sẽ hoàn tiền. Chị Thúy đồng ý. Một tháng sau, Kha tiếp tục yêu cầu thêm 50 triệu đồng để “lo thủ tục khởi kiện”. Nạn nhân tiếp tục sập bẫy. Sau đó, Kha đến tận nhà mượn chị Thuý 30 triệu đồng và được đồng ý.

Ở vụ tiếp theo, nghe đồn Kha “cao tay”, bà Lê (64 tuổi, ngụ phường Cái Vồn - tên đã thay đổi ) tìm đến nhờ xem bói, bán đất. Kha yêu cầu bà Lê đưa 73 triệu đồng để “cúng tổ”. Tưởng thật, hai ngày sau bà đưa tiền.

Ít ngày sau, bà Lê tiếp tục nhờ Kha giúp giải quyết tranh chấp đất của cha mình. Kha yêu cầu 42 triệu đồng để “chấp lễ”. Khi bà Lê hỏi Kha có biết vị trí đất không, Kha nói đã “cho người xuống xem rồi… lính (binh gia) của tôi đi”. Kha hứa trong 3-4 tháng không thành sẽ trả lại tiền, khiến bà Lê tin tưởng và tiếp tục giao tiền.

Một tuần sau, bà Lê cho biết con gái đang sống ở TP Cần Thơ bị đòi nợ. Kha yêu cầu 60 triệu đồng để “giải nạn”. Khi bà Lê mang 100 triệu đến, Kha lấy 60 triệu, sau đó tiếp tục yêu cầu đưa luôn 40 triệu còn lại để giúp bán nhà cho con bà. Bà Lê tin tưởng và đưa tiền.

Cũng trong tháng 3-2023, bà Lê dẫn cháu gái đến nhờ Kha chữa bệnh. Kha nói cháu “mắc đàng dưới” và yêu cầu 9 chỉ vàng 24K để chữa trị. Bà Lê tin tưởng giao vàng. Kha hứa trong 1 năm không khỏi sẽ hoàn trả.

Cuối tháng 6-2023, bà Đoàn (60 tuổi, ngụ phường Cái Vồn - tên đã thay đổi ) nghe tin Kha có khả năng tâm linh nên tìm đến nhờ gọi con trai bỏ nhà đi về. Kha nhận “cúng gọi về” với giá 69 triệu đồng.

Sau đó, Kha dựng chuyện chồng bà Đoàn “bệnh nặng, sẽ chết trong 10 ngày”, yêu cầu 100 triệu đồng để “xây chùa giải hạn”. Bà Đoàn nhiều lần đưa tiền, thậm chí giao cả 1 lượng vàng. Kha chiếm đoạt của bà Đoàn 176 triệu đồng và 1 lượng vàng 24K.

Đầu năm 2023, Kha tiếp cận chị Hân (49 tuổi, chủ vựa gạo ở phường Cái Vồn - tên đã thay đổi), khai thác chuyện gia đình để tiếp tục “dẫn dụ” bằng các nghi lễ tâm linh.

Trong một lần tâm sự, chị Hân nói cho Kha biết “chồng cũ của mình trúng quy hoạch đất được tiền đền bù nhưng không cho tiền 2 đứa con chung”.

Lúc này, Kha nói có thể giúp chị Hân nếu được “chấp lễ” 65 triệu đồng, cam kết 4 tháng không thành sẽ trả lại. Chị Hân tin tưởng và giao tiền.

Tổng tài sản Kha chiếm đoạt của các bị hại là 676 triệu đồng và 1,9 lượng vàng 24K; toàn bộ được sử dụng để tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Kha.

Vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Trần Thị Kim Kha 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

