Chiều nay 6-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XVI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chiều nay 6-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Chiều 6-4, Quốc hội sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình, chiều 6-4, Quốc hội sẽ họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu để Quốc hội xem xét.

Quốc hội khóa XVI bầu cử nhân sự mới: Diễn biến quan trọng Chiều 6 - 4 - Ảnh 1.

Chiều 6-4, Quốc hội sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết về việc bầu các chức danh này.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự thảo Nghị quyết. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo giải trình, chỉnh lý dự thảo trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ Nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống điện tử. Sau khi danh sách được thông qua, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu báo cáo trước Quốc hội. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình các dự thảo Nghị quyết về việc bầu các chức danh nêu trên để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. Sau khi tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ Nhất để xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Quốc hội khóa XVI bầu cử nhân sự mới: Diễn biến quan trọng Chiều 6 - 4 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ sáng 6-4. Ảnh: Lâm Hiển

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội khóa XVI tiến hành công tác nhân sự, trong đó có bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Ngày 6-4, tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng.

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn để thực hiện đầy đủ, xứng đáng với trọng trách Hiến định của mình.

Chủ tịch Quốc hội công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo