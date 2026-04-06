Thời sự Chính trị

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

V.Duẩn - M.Chiến - Đồ họa: Anh Thanh

(NLĐO) - 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Sáng 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và sau đó tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ (ghi màn hình)

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, với kết quả 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (491/491 đại biểu Quốc hội), bằng 98,20% tổng số đại biểu Quốc hội.

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 1.

491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 2.

Đồ họa: Anh Thanh

 

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất sáng 6-4, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã nhất trí bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn: Bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao là nội dung trọng tâm kỳ họp thứ nhất

(NLĐO)- Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội ông Trần Thanh Mẫn Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
