Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 41 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIV thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để các bộ ngành, địa phương thực hiện:

1. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Tiếp tục phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm; xây dựng khung pháp lý cho Fintech, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ mới. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh.

2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Đẩy mạnh tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy hợp tác công - tư; phát triển thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu minh bạch, an toàn.

Tăng cường năng lực các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn; phát triển các ngành công nghệ mới như bán dẫn, robot, AI, năng lượng mới. Phát triển dịch vụ hiện đại, logistics, thương mại điện tử, du lịch; nâng cao giá trị xuất khẩu. Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Hiện đại hóa giáo dục, tăng cường dạy ngoại ngữ, thúc đẩy giáo dục STEAM và năng lực số. Phát triển một số trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, vật liệu tiên tiến. Chú trọng phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

4. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ rào cản trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng. Tăng đầu tư cho hạ tầng khoa học, công nghệ, phát triển các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; ứng dụng AI và công nghệ số trong quản lý nhà nước.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông chiến lược như cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay quốc tế. Phát triển hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường liên kết vùng, phát triển các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và đô thị lớn. Phát triển kinh tế biển, các trung tâm kinh tế biển và logistics. Đẩy nhanh đô thị hóa, phát triển nhà ở xã hội và xây dựng nông thôn mới bền vững.

6. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; quản lý phát triển xã hội bền vững; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế, tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng; xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý lao động, việc làm và an sinh xã hội.

7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản; cải thiện ô nhiễm môi trường tại đô thị, khu công nghiệp và làng nghề. Bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái.

Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập. Triển khai các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc.

8. Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Chủ động dự báo, xử lý kịp thời các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và ma túy. Bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và chủ quyền số quốc gia. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại.

9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả

Triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Nâng cao vị thế Việt Nam tại các tổ chức khu vực và quốc tế; chủ động tham gia định hình các thể chế đa phương. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; phát triển các hình thức ngoại giao mới như ngoại giao số, ngoại giao khoa học - công nghệ. Quan tâm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

10. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển chính phủ số, chính quyền số. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút và trọng dụng nhân tài. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Tin liên quan

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm nhiều nhân sự thuộc Chính phủ

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm nhiều nhân sự thuộc Chính phủ

(NLĐO) – Trong tuần qua, nhiều nhân sự được bổ nhiệm thuộc Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Ninh Bình

Chính phủ cho phép điều hành ngay giá xăng dầu nếu giá cơ sở tăng từ 7%

(NLĐO) - Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

(NLĐO)- Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chính phủ chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng Nghị quyết Đại hội XIV nghị quyết 41
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo