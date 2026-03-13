Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIV thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để các bộ ngành, địa phương thực hiện:



1. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển

Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Tiếp tục phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm; xây dựng khung pháp lý cho Fintech, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ mới. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh.

2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Đẩy mạnh tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy hợp tác công - tư; phát triển thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu minh bạch, an toàn.

Tăng cường năng lực các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn; phát triển các ngành công nghệ mới như bán dẫn, robot, AI, năng lượng mới. Phát triển dịch vụ hiện đại, logistics, thương mại điện tử, du lịch; nâng cao giá trị xuất khẩu. Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Hiện đại hóa giáo dục, tăng cường dạy ngoại ngữ, thúc đẩy giáo dục STEAM và năng lực số. Phát triển một số trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, vật liệu tiên tiến. Chú trọng phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

4. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ rào cản trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng. Tăng đầu tư cho hạ tầng khoa học, công nghệ, phát triển các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; ứng dụng AI và công nghệ số trong quản lý nhà nước.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông chiến lược như cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay quốc tế. Phát triển hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường liên kết vùng, phát triển các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và đô thị lớn. Phát triển kinh tế biển, các trung tâm kinh tế biển và logistics. Đẩy nhanh đô thị hóa, phát triển nhà ở xã hội và xây dựng nông thôn mới bền vững.

6. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; quản lý phát triển xã hội bền vững; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế, tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng; xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý lao động, việc làm và an sinh xã hội.

7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản; cải thiện ô nhiễm môi trường tại đô thị, khu công nghiệp và làng nghề. Bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái.

Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập. Triển khai các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc.



8. Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Chủ động dự báo, xử lý kịp thời các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và ma túy. Bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và chủ quyền số quốc gia. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại.



9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả

Triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Nâng cao vị thế Việt Nam tại các tổ chức khu vực và quốc tế; chủ động tham gia định hình các thể chế đa phương. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; phát triển các hình thức ngoại giao mới như ngoại giao số, ngoại giao khoa học - công nghệ. Quan tâm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



10. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển chính phủ số, chính quyền số. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút và trọng dụng nhân tài. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

