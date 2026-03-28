Thời sự

Chính phủ bổ sung 8.000 tỉ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Lê Thúy

(NLĐO) - Chính phủ đồng ý bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2026 để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 483 ngày 27-3 bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm đúng quy định; tổ chức kiểm tra giám sát, xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra tiêu cực tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chính sách để trục lợi cho cá nhân, tập thể.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương tổ chức triển khai tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng) theo quy định tại Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10-7-2024 của Chính phủ.

Xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để thu hồi tạm ứng hoàn trả Ngân sách Nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định triển khai thực hiện việc trích lập Quỹ để hoàn trả Ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27-3-2026 triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cần hoạt động công khai, minh bạch

Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước; thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khi thị trường xăng dầu ổn định.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10-3-2026 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước.

Trước kỳ điều hành ngày 26-3, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 320 tỉ đồng.

Tin liên quan

Nâng cao năng lực ứng phó biến động giá xăng dầu

Nâng cao năng lực ứng phó biến động giá xăng dầu

Việt Nam hiện vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý, thông qua điều hành giá định kỳ và Quỹ Bình ổn

Hoả tốc triển khai việc miễn thuế đối với xăng dầu

(NLĐO)- Cục Thuế, Cục Hải quan đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc miễn thuế đối với xăng dầu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Miễn thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt, VAT với xăng dầu đến ngày 15-4

(NLĐO)- Từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

