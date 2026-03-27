Hoả tốc triển khai việc miễn thuế đối với xăng dầu

Theo quyết định 482 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cục Thuế, Cục Hải quan hỏa tốc chỉ đạo áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay

Ngay sau Quyết định của Thủ tướng, Cục Thuế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã hỏa tốc ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai việc miễn thuế đối với mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, Cục Thuế đã hỏa tốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung quyết định đến công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành đúng quy định.

Cục Thuế đề nghị trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và chi cục trưởng chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo quyết định của Thủ tướng.

Cục Hải quan cũng có văn bản thượng khẩn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu áp dụng các mức thuế mới, đồng thời hướng dẫn khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam) hỗ trợ đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Tài chính tính toán, với mức thuế như trên, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng mỗi tháng. Đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.