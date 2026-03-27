HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hoả tốc triển khai việc miễn thuế đối với xăng dầu

Minh Chiến

(NLĐO)- Cục Thuế, Cục Hải quan đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc miễn thuế đối với xăng dầu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định 482 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng (VAT).

Triển khai miễn thuế xăng dầu từ 26 - 3 đến 15 - 4 - 2026 hỗ trợ doanh nghiệp và người dân - Ảnh 1.

Cục Thuế, Cục Hải quan hỏa tốc chỉ đạo áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay

Ngay sau Quyết định của Thủ tướng, Cục Thuế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã hỏa tốc ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai việc miễn thuế đối với mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, Cục Thuế đã hỏa tốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung quyết định đến công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành đúng quy định.

Cục Thuế đề nghị trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và chi cục trưởng chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung theo quyết định của Thủ tướng.

Cục Hải quan cũng có văn bản thượng khẩn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu áp dụng các mức thuế mới, đồng thời hướng dẫn khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam) hỗ trợ đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Tài chính tính toán, với mức thuế như trên, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng mỗi tháng. Đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Tin liên quan

Giá xăng dầu giảm mạnh từ chiều nay 25-3

Giá xăng dầu giảm mạnh từ chiều nay 25-3

(NLĐO) - Từ 14 giờ ngày 25-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn giá để giảm giá xăng dầu.

VIDEO: Vì sao doanh nghiệp Việt chưa chủ động được nguồn cung xăng dầu?

(NLĐO) – Do chưa tham gia thị trường hàng hóa phái sinh quốc tế nên các doanh nghiệp xăng dầu trong nước chưa chủ động được nguồn cung khi thị trường biến động

Thủ tướng: Triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo