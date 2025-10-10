Chính phủ cam kết đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân

Ngày 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp (DN), doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).



Cần cơ chế đặt hàng

Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các DN, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với dân tộc, cùng đất nước, cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt là những ngày mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của người dân.

Trong kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có đóng góp của đội ngũ DN, doanh nhân và đội ngũ này ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Tại hội nghị, đại diện các DN, hiệp hội đã nêu khó khăn, vướng mắc để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành sớm tháo gỡ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long nhấn mạnh ngành thép Việt Nam, từ quy mô nhỏ bé với sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm khi gia nhập ASEAN (năm 1995), đã vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và đứng thứ 11 thế giới. Thành tựu này đến từ nỗ lực hội nhập, phát triển kinh tế và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, cùng sự cố gắng của cộng đồng DN và người lao động.

Để DN có điều kiện phát triển, bứt phá, ông Long kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành đẩy nhanh giải quyết kiến nghị của DN để nắm bắt cơ hội phát triển trong môi trường cạnh tranh. Cùng đó, có chính sách linh hoạt ứng phó với việc Liên minh châu Âu (EU) tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% - 50%. Ông cũng kiến nghị có chính sách ưu tiên sử dụng thép nội địa trong các dự án đầu tư công, thực hiện chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

"Tạo cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch, ưu tiên hàng Việt Nam trong các chương trình quốc gia như nhà ở xã hội, hạ tầng, nhà ở cho công nhân, sinh viên, nhằm hỗ trợ DN phát triển bền vững" - ông Trần Đình Long nêu đề xuất.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã ghi nhận vai trò của doanh nhân và tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển trong tương lai, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cho rằng để đất nước phát triển không thể "mạnh ai nấy làm". DN lớn chung tay giúp đỡ các DN vừa và nhỏ, cùng nhau lao động để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, kiến nghị trên cơ sở các nghị quyết về phát triển doanh nghiệp tư nhân, cần xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và ngành nghề, đi kèm biện pháp thực thi hiệu quả để tránh khó khăn trong triển khai các nghị quyết. Tháo gỡ điểm nghẽn do khi sáp nhập một số cơ quan dẫn đến chậm trễ trong xử lý hồ sơ dự án, khi các dự án dở dang, dù đã đúng luật, phải chờ cơ quan mới tiếp quản và thậm chí làm lại từ đầu, gây tốn kém thời gian, chi phí.

Thủ tướng với các doanh nhân tại hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

Đoàn kết, phát huy sức mạnh

Phát biểu kết luận, Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành với DN và doanh nhân trên tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân, trong đó có cộng đồng DN.

Lãnh đạo Chính phủ đã nêu 5 mong muốn đối với DN và doanh nhân, gồm: một lòng theo Đảng, cùng hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; nêu cao tinh thần đại đoàn kết, kết hợp sức mạnh DN, doanh nhân và toàn dân thành sức mạnh của dân tộc để phát triển đất nước; đồng hành với dân tộc, kiên định độc lập và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa; cùng nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên lịch sử dân tộc.

Thủ tướng đề nghị DN và doanh nhân thực hiện "3 tiên phong": đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung vào công nghệ chiến lược và công nghệ lõi, tạo phong trào đổi mới sáng tạo toàn dân và xây dựng quốc gia số; tiên phong trong sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; dẫn đầu trong thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự làm chủ của nhân dân.

Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng đã trao nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng tặng những doanh nhân, DN tiêu biểu, có thành tích xuất sắc.

Cần chuyển từ cơ chế "xin - cho" sang phục vụ Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước là hai trụ cột tăng trưởng, liên kết chặt chẽ, không thể tách rời, dù kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các nguồn lực nhà nước cần hỗ trợ, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình để hỗ trợ DN. Đặc biệt, các bộ ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi nền hành chính từ cơ chế "xin - cho" sang phục vụ DN và nhân dân.



