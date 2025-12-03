Chính phủ cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại 41 cửa khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 389 ngày 2-12-2025 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Chính phủ quyết nghị bổ sung 41 cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Danh sách cửa khẩu đường hàng không, gồm: Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vinh; Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Chu Lai.

Danh sách cửa khẩu biên giới đất liền gồm: Cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (đường sắt), tỉnh Lạng Sơn; Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (đường sắt), tỉnh Lào Cai; Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La; Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng; Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai; Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Danh sách cửa khẩu cảng gồm: Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh; Cửa khẩu cảng Diêm Điền, tỉnh Hưng Yên; Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình; Cửa khẩu cảng Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, tỉnh Nghệ An; Cửa khẩu cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; Cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Thuận An, TP Huế; Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, TP Đà Nẵng; Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi; Cửa khẩu cảng Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk; Cửa khẩu cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu cảng Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng; Cửa khẩu cảng Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng: Cửa khẩu cảng Bến Lức, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu cảng Soài Rạp - Hiệp Phước, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng Hòn Chông, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng An Thới, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long; Cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long; Cửa khẩu cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023 đã có 42 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo quy định hiện hành, thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua giao dịch điện tử, có thời hạn không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử phải nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do Chính phủ quyết định.