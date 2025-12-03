Chính phủ cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại 41 cửa khẩu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chính phủ cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại 41 cửa khẩu

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 389 ngày 2-12-2025 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

- Ảnh 1.

Bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Chính phủ quyết nghị bổ sung 41 cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Danh sách cửa khẩu đường hàng không, gồm: Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vinh; Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Chu Lai.

Danh sách cửa khẩu biên giới đất liền gồm: Cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (đường sắt), tỉnh Lạng Sơn; Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (đường sắt), tỉnh Lào Cai; Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La; Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng; Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai; Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Danh sách cửa khẩu cảng gồm: Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh; Cửa khẩu cảng Diêm Điền, tỉnh Hưng Yên; Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình; Cửa khẩu cảng Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, tỉnh Nghệ An; Cửa khẩu cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; Cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; Cửa khẩu cảng Thuận An, TP Huế; Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, TP Đà Nẵng; Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi; Cửa khẩu cảng Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk; Cửa khẩu cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu cảng Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa; Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng; Cửa khẩu cảng Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng: Cửa khẩu cảng Bến Lức, tỉnh Tây Ninh; Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu cảng Soài Rạp - Hiệp Phước, tỉnh Đồng Tháp; Cửa khẩu cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng Hòn Chông, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng An Thới, tỉnh An Giang; Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long; Cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long; Cửa khẩu cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023 đã có 42 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo quy định hiện hành, thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua giao dịch điện tử, có thời hạn không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử phải nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do Chính phủ quyết định.

Tin liên quan

Infographic: Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử ở đâu?

Infographic: Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử ở đâu?

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về việc cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước từ ngày 15-8

Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về việc cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước từ ngày 15-8

Miễn thị thực là "đòn bẩy" quan trọng cho du lịch Việt Nam

Nhiều chủ đầu tư sẽ tiếp tục tận dụng tín hiệu này để tung hàng hoặc tái khởi động các dự án từng bị đình trệ tại các khu vực trọng điểm về du lịch.

đường hàng không Bộ Công an Miễn thị thực thị thực điện tử cảng hàng không quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo