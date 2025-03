Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát chính sách ưu đãi thị thực với tỉ phú, nhân vật nổi tiếng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06 ngày 10-3-2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực để đạt được các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Nhật Bắc

Tại chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, quốc phòng - an ninh nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ tốt đẹp với các nước, nhất là các nước lớn, các nước Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở tin cậy, chân thành, hài hòa lợi ích.

Cùng với đó, khẩn trương thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các hình thức giao lưu, tiếp xúc đa dạng, linh hoạt ở tất cả các cấp, các kênh; tạo môi trường thuận lợi cho tăng cường hợp tác hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Bộ Công Thương được giao hoàn thiện kế hoạch hành động về cân bằng thương mại hài hòa, bền vững với các đối tác lớn, trong đó lưu ý tính chất bổ sung trong cơ cấu thương mại giữa Việt Nam với các nước thay vì cạnh tranh trực tiếp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12-3 để tổ chức triển khai ngay trong tháng này.

Các giải pháp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, thúc đẩy xúc tiến thương mại; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, thúc đẩy ký các FTA mới với các thị trường tiềm năng là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề cập đến vấn đề thuế và giao Bộ Tài chính rà soát các sắc thuế đang áp dụng với các nước, nhất là các nước có quan hệ Đối tác chiến lược/Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trong đó có Mỹ, trên tinh thần đảm bảo hài hòa, cân bằng lợi ích.

Khẩn trương trình Chính phủ việc sửa Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31-5-2023 để điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng đảm bảo hài hòa, hợp lý, có lợi cho cả hai bên theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 3-2025.



Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an được yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm quan tâm của các đối tác về giấy phép lao động, thị thực. Trong đó, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung các trường hợp được áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh đàm phán miễn thị thực song phương đã thống nhất với các đối tác; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2025.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Công an rà soát, tổng hợp các chính sách ưu đãi về thị thực của Việt Nam đối với từng đối tượng (khách du lịch, chuyên gia, tỉ phú, nhà khoa học, các nhân vật nổi tiếng, các nghệ sĩ, vận động viên thể thao tài năng…); bao gồm các cơ chế xem xét cấp thẻ tạm trú, thị thực điện tử, mua thẻ cư trú....

Qua đó, đề xuất giải pháp cải tiến và thực hiện hiệu quả các chính sách này theo hướng tạo thuận lợi tối đa, cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, trong đó có việc nâng cấp hệ thống e-visa theo hướng ngày càng thuận lợi, dễ tiếp cận, đơn giản, thông thoáng. Đối với nhiệm vụ này, Thủ tướng yêu cầu báo cáo ngay trong tháng 3-2025.

Liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi theo hướng tạo điều kiện miễn giấy phép lao động hoặc rút gọn thủ tục cấp giấy phép lao động cho các đối tượng thuộc lĩnh vực cần ưu tiên, tranh thủ, bảo đảm thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi, thông thoáng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2025.