HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Luật Báo chí sửa đổi

Minh Chiến

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì thảo luận về 16 hồ sơ, dự án luật quan trọng, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Ngày 4-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8-2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Luật Báo chí sửa đổi - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

TIN LIÊN QUAN

Theo chương trình, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Dự án Luật Giám định tư pháp (thay thế); Dự án Luật Phòng bệnh; Dự án Luật Dân số (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật Chuyển đổi số; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ chính sách Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Theo Thủ tướng, vừa qua tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại việc đã giao các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng pháp luật.

Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành quyết liệt trong xây dựng các dự án luật, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, nhằm huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết.

Theo lãnh đạo Chính phủ, đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong những lĩnh vực rất quan trọng, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, giữa lợi ích của đất nước ta và của các đối tác.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.

Tin liên quan

Luật Báo chí sẽ được sửa đổi vào năm 2025

Luật Báo chí sẽ được sửa đổi vào năm 2025

(NLĐO) - Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Luật Báo chí sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10

(NLĐO) - Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 10-2025.

Mô hình "tổ hợp báo chí truyền thông" nhận được quan tâm lớn trong dự thảo Luật Báo chí sửa đổi

(NLĐO) - Mô hình "tổ hợp báo chí truyền thông" thu hút sự quan tâm tại hội thảo góp ý về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

thủ tướng phạm minh chính dự án luật Luật Đất đai Quốc hội kỳ họp thứ 9 Luật Báo chí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo