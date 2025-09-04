Ngày 4-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8-2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo chương trình, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Dự án Luật Giám định tư pháp (thay thế); Dự án Luật Phòng bệnh; Dự án Luật Dân số (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật Chuyển đổi số; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ chính sách Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Theo Thủ tướng, vừa qua tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại việc đã giao các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng pháp luật.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành quyết liệt trong xây dựng các dự án luật, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, nhằm huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết.

Theo lãnh đạo Chính phủ, đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong những lĩnh vực rất quan trọng, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, giữa lợi ích của đất nước ta và của các đối tác.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.