HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chính phủ đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo chiến lược của Chính phủ, mọi người dân được tiếp cận toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 928 ngày 25-5 phê duyệt "Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030", đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm yếu thế, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Chính phủ đặt mục tiêu ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng - Ảnh 1.

Chiến lược của Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch (Ảnh minh hoạ)

Theo Chiến lược, đối tượng áp dụng là toàn bộ người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế. Trong đó, nhóm ưu tiên gồm người dân ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp; học sinh, sinh viên; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cùng các nhóm yếu thế khác trong xã hội.

Đáng chú ý, Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận bình đẳng, toàn diện các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn, với chi phí hợp lý.

Theo Chính phủ, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất được đặt ra là đến năm 2030, khoảng 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Bên cạnh đó, Chiến lược đặt mục tiêu giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Chính phủ phấn đấu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn dự kiến chiếm khoảng 25% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực bảo hiểm, Chiến lược đặt mục tiêu doanh thu toàn ngành đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP vào năm 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra hàng loạt giải pháp về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng tài chính số, mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính và các kênh phân phối hiện đại dựa trên công nghệ số nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện hơn, nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Chiến lược cũng nhấn mạnh việc mở rộng độ bao phủ các điểm cung ứng dịch vụ tài chính tại những khu vực còn hạn chế về tiếp cận ngân hàng truyền thống. Cùng với đó, Chính phủ định hướng thúc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

Các sản phẩm tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn; sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được ưu tiên phát triển.

Đáng chú ý, Chiến lược khuyến khích nghiên cứu và phát triển các mô hình cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính số kết hợp giữa ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính (fintech), hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các nhóm ưu tiên.

Ngoài mục tiêu mở rộng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng, Chiến lược cũng dành trọng tâm lớn cho phát triển tài chính xanh và tài chính bền vững. Theo đó, các tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính được khuyến khích ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và các hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Chính phủ cũng định hướng phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính xanh, tín dụng xanh nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, Chiến lược khuyến khích mở rộng các sản phẩm tín dụng vi mô, phát triển bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hưu trí bổ sung và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước, qua đó nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và khu vực nông thôn.

Chiến lược cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình phát triển tài chính số và tài chính toàn diện.

Tin liên quan

Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện

Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện

Hiện cả nước mới chỉ có khoảng 40% người dân trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Rất nhiều người dân có nhu cầu nhưng chưa được cung cấp các dịch vụ phù hợp khi mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị

Từ 1-3, hộ kinh doanh làm gì để chuyển sang tên tài khoản ngân hàng chính chủ?

(NLĐO) – Từ ngày 1-3, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh và phải trùng khớp với tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tài khoản ngân hàng không sử dụng sẽ bị "loại bỏ" từ 1-9?

(NLĐO) – Có gần 80 triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị xử lý trong lộ trình làm sạch dữ liệu.

ngân hàng tài khoản ngân hàng Dịch vụ tài chính Chiến lược tiếp cận tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo