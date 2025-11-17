Tối 17-11, tiếp tục Phiên họp thứ 51, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng

Tờ trình tóm tắt của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày. Theo đó, Chương trình được thực hiện trên cả nước, trong vòng 10 năm. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện trong giai đoạn 2026-2035 khoảng 580.133 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương khoảng 349.113 tỉ đồng (chiếm 60,2%); ngân sách địa phương 115.773 tỉ đồng; phần còn lại là vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nguồn huy động hợp pháp khác.

Mục đích là chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống GD-ĐT, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng GD-ĐT; mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền được học tập suốt đời; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về mục tiêu cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đến năm 2030 phấn đấu đạt 4 nhóm mục tiêu. Trong đó, với nhóm mục tiêu đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đầu tư để hiện đại hóa cho khoảng 8 cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm lọt nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và tối thiểu có 1 cơ sở giáo dục đại học công lập lọt nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

Đến năm 2035, Chương trình đặt mục tiêu đầu tư xây dựng 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để triển khai thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đối với phổ thông, chương trình phấn đấu 50% cơ sở xây dựng hệ sinh thái ươm mầm tài năng, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, hỗ trợ tham gia dự án khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Học sinh, sinh viên được khuyến khích phát triển toàn diện, với tối thiểu 70% tham gia hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật và 50% tham gia dự án phục vụ cộng đồng, nhằm góp phần hình thành phẩm chất, năng lực và trách nhiệm xã hội.

Báo cáo tóm tắt Báo cáo thẩm tra sơ bộ do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày. Theo đó, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, tán thành sự cần thiết đầu tư Chương trình để thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Hồ sơ Chương trình được chuẩn bị đầy đủ, công phu; bảo đảm phù hợp với quy định về chương trình mục tiêu quốc gia theo Luật Đầu tư công.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy mục tiêu chung cần tập trung vào hai vấn đề lớn: hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Về mục tiêu cụ thể, Thường trực Ủy ban đề nghị cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm tính khả thi để cân nhắc các chỉ tiêu 30% (đến năm 2030) và 100% (đến năm 2035) số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (bao gồm cơ sở vật chất, nguồn cung cấp đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh).