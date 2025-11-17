Chủ tịch nước: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Ngày 17-11 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường.



Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện cán bộ, nhà giáo, cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục cả nước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành, góp phần phát triển đất nước, đặc biệt trong 5 năm vừa qua, ngành giáo dục đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và hoàn thiện nhiều chính sách mới mang tính đột phá với nhiều nỗ lực, quyết tâm góp phần thi đua làm theo lời Bác.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, để có được thành tựu như ngày hôm nay, trong suốt 80 năm qua, ngành giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của toàn dân và được định hướng là đột phá chiến lược, quốc sách hàng đầu với nhiệm vụ quan trọng là phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ trải qua 80 năm, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, giáo dục luôn đồng hành cùng nhân dân, dân tộc và lịch sử đất nước. Với triết lý "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm" là ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và nhân dân, Bác đã đặt giáo dục ở vị trí đặc biệt trong chiến lược kiến thiết quốc gia.

Mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, tri ân công lao của các nhà giáo lão thành; các nhà giáo "chiến sĩ" đã anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc; các thế hệ nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước đã luôn tận tâm, tận lực cống hiến cả cuộc đời, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã và luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh, sinh viên - những người đang nối tiếp và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc - vì Việt Nam hùng cường và nhân văn trong tương lai.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về dự buổi lễ; chúc mừng và tri ân các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, những người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tận tụy với nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, được học trò, đồng nghiệp, nhân dân tin yêu và kính trọng.

Thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn, Chủ tịch nước lưu ý đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm "Vì sự nghiệp trăm năm trồng người".

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo và mới nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả; xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch nước yêu cầu triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục; kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Nhấn mạnh cần tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới, Chủ tịch nước lưu ý điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng. Trong đó, cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục. Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu hiện đại hóa và nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn

Đề cập tới vấn đề đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo, Chủ tịch nước cho rằng cần thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế.

Chủ tịch nước cũng nhắn nhủ các cháu học sinh, sinh viên hãy tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành chủ nhân tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn.