Chính phủ đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi

Sáng 17-4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình. Ảnh: Hồ Long

Theo tờ trình của Chính phủ, hàng năm, có trên 5,1 triệu trẻ mầm non (trong đó có: 4.556.771 trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi) được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại 15.256 trường mầm non và 17.444 cơ sở giáo dục mầm non độc lập; tỉ lệ huy động trẻ em nhà trẻ đạt 34,6%, tỉ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đạt 93,6%.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn như: Còn một số lượng khá lớn trẻ em mẫu giáo từ 3 - 4 tuổi (chủ yếu là trẻ em ở vùng khó khăn, trẻ em đối tượng yếu thế) chưa được tiếp cận với giáo dục mầm non, tạo ra sự mất công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non còn nghèo nàn. Chính sách hiện hành dành cho trẻ em mầm non, giáo viên, cơ sở giáo dục, cơ chế, chính sách đầu tư, xã hội hóa giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non.

Tờ trình của Chính phủ cho biết nghị quyết này quy định thực hiện phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi cùng với đó là cơ chế, chính sách để thực hiện. Tổng kinh phí cần để thực hiện là hơn 91.872 tỉ đồng (thời gian thực hiện 2026-2030).

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị, xã hội; tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp; tổ chức xã hội-nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài).

Việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi được tiến hành trên phạm vi toàn quốc. Phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi vào năm 2030.

Trong đó, bổ sung đối tượng trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hợp pháp là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ chi phí học tập. Đồng thời nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa so với quy định hiện hành cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Theo lí giải của Chính phủ, kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em mẫu giáo là khoảng 1.062 tỉ đồng/năm.

Trong đó, hỗ trợ chi phí học tập cho 86.581 trẻ (150.000 đồng x 9 tháng), tổng kinh phí là 116,9 tỉ đồng/năm.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho 525.036 trẻ (200.000 đồng/trẻ x 9 tháng), kinh phí là 945,1 tỉ đồng/năm (Tăng mức hỗ trợ từ lên 200.000 đồng/tháng so với mức cũ 160.000 đồng/tháng).

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, được hưởng trợ cấp thu hút tuyển dụng giáo viên mẫu giáo từ năm học 2025 - 2026 vào làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mẫu giáo.

Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non có liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mẫu giáo.

Cùng với đó, ưu tiên đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mẫu giáo.