HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính quyền Iran không rạn nứt như ông Donald Trump mô tả?

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhiều quan chức Iran đang đưa ra cùng một thông điệp, cùng một quan điểm, cùng một lập trường rất kiên quyết.

Cụ thể, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang gửi một thông điệp trực tiếp và rõ ràng tới Mỹ rằng họ sẵn sàng đối thoại và đạt được thỏa thuận, đồng thời để ngỏ khả năng ngoại giao.

img

Các tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm – Iran. Ảnh: AP

Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông tuyên bố rõ ràng rằng việc Mỹ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều không thể chấp nhận được. Ông cũng nhấn mạnh nhiều trở ngại khác, bao gồm những lời lẽ mang tính đe dọa từ phía Mỹ, cũng như việc nước này không giữ đúng các cam kết và đây là những điều không thể chấp nhận được.

Theo kênh Al Jazeera, vấn đề cốt lõi không thay đổi là niềm tin giữa Mỹ và Iran. Hai bên vẫn tồn tại hoài nghi sâu sắc.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán kiêm chủ tịch quốc hội Iran, cũng tuyên bố việc mở cửa lại eo biển Hormuz chính là một trong những điểm nghẽn mấu chốt giữa Iran và Mỹ.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng việc Iran trì hoãn quay lại bàn đàm phán là do nội bộ nước này thiếu thống nhất.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Panama vừa lên án việc Iran bắt giữ MSC Francesca, con tàu thuộc sở hữu của Ý nhưng mang cờ Panama.

Bộ Ngoại giao Panama cho biết trên mạng xã hội X: "Con tàu đang trên đường đi qua eo biển Hormuz thì bị khống chế và ép di chuyển vào vùng lãnh hải của Iran".

Bộ Ngoại giao Panama nhấn mạnh hành động của Iran đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh hàng hải và là sự leo thang không cần thiết vào thời điểm cộng đồng quốc tế kêu gọi mở cửa eo biển Hormuz, đảm bảo hoạt động hàng hải quốc tế không chịu sự đe dọa hay tống tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Hãng tin AP dẫn dữ liệu năm 2024 từ chính quyền Panama cho thấy Panama có một trong những hệ thống đăng ký tàu lớn nhất, với khoảng 16% số tàu trên thế giới mang cờ nước này.

Tin liên quan

Ông Donald Trump lại ra tối hậu thư 3-5 ngày cho Iran

Ông Donald Trump lại ra tối hậu thư 3-5 ngày cho Iran

(NLĐO) - Tổng thống Iran cho rằng việc Mỹ "vi phạm cam kết, thực hiện phong tỏa và đe dọa" là những rào cản lớn nhất đối với các cuộc đàm phán thực sự.

VIDEO: Iran đem tên lửa đạn đạo tuần hành khắp phố

(NLĐO) - Người dân thủ đô Tehran của Iran chứng kiến tên lửa đạn đạo xuất hiện ngay giữa quảng trường Enghelab trong tối 21-4.

Điểm nóng xung đột ngày 23-4: Bước chuyển chiến lược của Iran tại Iraq

(NLĐO) – Iran vừa trao thêm quyền tự quyết cho các chỉ huy của mình đối với lực lượng dân quân tại Iraq.

Donald Trump Iran thỏa thuận eo biển Hormuz Panama
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo