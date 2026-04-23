HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Donald Trump lại ra tối hậu thư 3-5 ngày cho Iran

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Iran cho rằng việc Mỹ "vi phạm cam kết, thực hiện phong tỏa và đe dọa" là những rào cản lớn nhất đối với các cuộc đàm phán thực sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Iran thời hạn 3-5 ngày để đưa ra lập trường dứt khoát, thống nhất phương án đàm phán với Washington. Thông tin này do trang Axios ngày 22-4 dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết.

Cụ thể, một quan chức Mỹ am tường các cuộc thảo luận nhấn mạnh thêm: "Lệnh ngừng bắn này chắc chắn không kéo dài vô tận".

Trang Axios cũng chỉ ra rằng chính quyền của ông Donald Trump bày tỏ quan ngại về sự rạn nứt giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và giới lãnh đạo chính trị nước này. Điều này đồng nghĩa với việc thiếu vắng một đầu mối quyền lực tập trung có đủ tính chính danh để đặt bút ký kết thỏa thuận.

Ông Donald Trump ra tối hậu thư, ép Iran chốt phương án hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, phát biểu trên Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết hiện "không có áp lực về thời gian" hay một khung thời gian cố định nào, miễn là Iran có thể đưa ra một phản hồi nhất quán và thống nhất.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng các toan tính chính trị đang ảnh hưởng đến cách tiếp cận của mình.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump cho rằng sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo Iran là lý do để gia hạn ngừng bắn, nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định chính quyền Mỹ vẫn nắm rõ ai là người thực sự có quyền quyết định cuối cùng tại Tehran, bất chấp bộ máy quản lý của nước này đang trở nên xáo trộn sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ.

Đài CNN dẫn lưu ý của một số nhà phân tích rằng dưới áp lực cả trong nước và quốc tế, các phe phái tại Iran hiện có xu hướng đoàn kết hơn so với thời điểm trước cuộc xung đột.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran vẫn muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian cáo buộc việc Mỹ "vi phạm cam kết, thực hiện phong tỏa và đe dọa" chính là những rào cản lớn nhất đối với các cuộc đàm phán thực sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đồng tình khi cho rằng lệnh phong tỏa các cảng biển của Mỹ đang đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn.

Dù thể hiện sự linh hoạt về thời gian đàm phán, ông Donald Trump vẫn duy trì thái độ cứng rắn về quân sự. Ông khẳng định lệnh phong tỏa các cảng của Iran là "điều kiện không thể thương lượng" và sẽ tiếp tục được duy trì.

Tổng thống Mỹ khẳng định quân đội đã "sẵn sàng hành động" nếu đàm phán thất bại. Ông cũng nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải đang khiến Iran thiệt hại 500 triệu USD mỗi ngày.

Iran tiếp tục tấn công ở eo biển Hormuz, liên tiếp bắt giữ nhiều tàu

(NLĐO) - Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ngày 22-4 đã tấn công tàu thứ 3 đi ngang eo biển Hormuz.

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa đe dọa nhắm mục tiêu vào ngành dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh.

(NLĐO) – Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ngăn chặn các quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Masoud Pezeshkian, theo trang Iran International.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo