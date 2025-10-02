Chính sách lạ về tiền mua vé số ở Thái Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính sách lạ về tiền mua vé số ở Thái Lan

Xuân Mai

(NLĐO) - Giới chức Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu của chính sách mới về tiền mua vé số là khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Chính phủ Thái Lan đang giới thiệu chính sách mới cho phép người dân chuyển đổi tiền mua vé số điện tử không trúng thành khoản tiết kiệm hưu trí. Mục đích của chương trình là "hoàn lại lợi nhuận" và khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Ông Ekniti Nitithanprapas, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, đã xác nhận kế hoạch này hôm 1-10.

Thái Lan: Tiền mua vé số không trúng chuyển thành quỹ hưu trí - Ảnh 1.

Chương trình chỉ áp dụng cho vé số điện tử mua qua ứng dụng "Pao Tang". Ảnh: Bangkok Post

Sáng kiến mới nói trên dự kiến được triển khai trong vòng 4 tháng tới, theo đó cho phép một phần giá trị của các vé số điện tử không trúng được tự động chuyển vào một tài khoản tiết kiệm riêng biệt.

Theo trang The Nation, ông Ekniti giải thích chương trình hoàn toàn tách biệt với chương trình "Hưu trí từ vé số" của Quỹ Tiết kiệm Quốc gia (NSF).

Khoản tiền này được quản lý theo các nguyên tắc tương tự như Quỹ Hưu trí Tự nguyện (RMF) và người dân có thể rút tiền khi đến tuổi 55.

Ông Ekniti nói thêm rằng những người từ 56 tuổi trở lên vẫn có thể tiếp tục tiết kiệm thêm 5 năm nữa và số tiền tích lũy có thể được dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn, giúp người tiết kiệm có thêm tính thanh khoản.

Bộ Tài chính cũng dự định phát hành trái phiếu chính phủ lãi suất hấp dẫn 1%/tháng cho người cao tuổi và người nghỉ hưu, giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tham gia.

Ông Lavaron Sangsnit, Thư ký Thường trực Bộ Tài chính, nhấn mạnh mục tiêu của dự án là thúc đẩy tiết kiệm chứ không khuyến khích cờ bạc.

Đáng chú ý chương trình chỉ áp dụng cho vé số điện tử mua qua ứng dụng Pao Tang vì hạ tầng số của nền tảng này cho phép theo dõi chính xác người mua và lưu thông tin vào từng tài khoản tiết kiệm cá nhân.

Nguồn vốn cho việc hoàn tiền tiết kiệm này sẽ được trích từ 17% doanh thu hiện dành cho Văn phòng Xổ số Chính phủ (GLO).

Các cuộc thảo luận với GLO và Ngân hàng Krung Thai (đơn vị vận hành ứng dụng Pao Tang) đã xác nhận rằng chương trình này khả thi về mặt pháp lý và đã sẵn sàng về mặt công nghệ để triển khai.

Tin liên quan

Mỹ: Giải xổ số Powerball gần 2 tỉ USD chờ chủ nhân

(NLĐO) - Giải xổ số Powerball đã tăng vọt lên con số ấn tượng 1,7 tỉ USD sau khi không có người trúng thưởng trong lần quay số hôm 3-9.

Giải độc đắc Powerball 1,73 tỉ USD tìm được chủ nhân may mắn ở California

(NLĐO) - Một người ở bang California - Mỹ đã trúng độc đắc trị giá 1,73 tỉ USD của giải xổ số Powerball vào ngày 11-10, kết thúc quãng thời gian dài không có người trúng giải này.

Mỹ: Ai sẽ là chủ nhân của giải độc đắc Powerball 1,73 tỉ USD?

(NLĐO) – Đợt quay xổ số Powerball mới nhất cho giải độc đắc 1,5 tỉ USD của ngày 9-10 vẫn chưa tìm được người chiến thắng. Gải độc đắc Powerball hiện đã lên đến hơn 1,7 tỉ.

Thái Lan xổ số tiền tiết kiệm hưu trí trúng số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo