Thời sự

Chính sách mới tháng 2-2026: Nóng chuyện mua bán vàng sai phép; để khách trốn tại nước ngoài

G.Nam

(NLĐO) - Tháng 2-2026, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực, đáng chú ý là quy định phạt đến 20 triệu đồng khi mua bán vàng sai phép...

Phạt đến 20 triệu đồng nếu mua, bán vàng miếng với tổ chức không phép

Từ ngày 9-2-2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép hoặc không thanh toán qua tài khoản có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi mang vàng xuất, nhập cảnh trái quy định bị phạt đến 100 triệu đồng; sản xuất vàng miếng trái phép có thể bị phạt từ 250 – 300 triệu đồng.

Không phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế do thay đổi kỳ tính thuế

Có hiệu lực từ 14-2-2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP bổ sung quy định mới theo hướng không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp người nộp thuế phải nộp lại hồ sơ do không đủ điều kiện khai theo quý và phải chuyển sang khai theo tháng.

Quy định này được đánh giá giúp giảm rủi ro xử phạt hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế khi xác định sai kỳ tính thuế.

Phạt tới 20 triệu đồng khi mua bán vàng sai phép từ 9-2 tới - Ảnh 1.

Nhiều quy định mới có hiệu lực tháng 2-2026: Mua vàng, khai thuế đều có thể bị phạt nặng

Phạt tới 40 triệu đồng nếu để khách trốn ở lại nước ngoài

Theo Nghị định 348/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-2-2026, doanh nghiệp lữ hành để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng.

Mức phạt được điều chỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp lữ hành.

Quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây

Nghị định 342/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ 15-2 siết chặt hoạt động quảng cáo trên không gian mạng nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng. Theo đó, quảng cáo hiển thị không ở vị trí cố định, che khuất nội dung chính và gây gián đoạn trải nghiệm phải có tính năng cho tắt chỉ với một lần tương tác. Không được dùng biểu tượng tắt giả hoặc khó nhận biết.

Đối với quảng cáo hình ảnh tĩnh, không được đặt thời gian chờ; với chuỗi hình ảnh chuyển động, video, thời gian chờ tắt tối đa 5 giây. Đơn vị quảng cáo cũng phải bố trí biểu tượng để người dùng phản ánh nội dung vi phạm và được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Nghị định đồng thời quy định chặt nội dung quảng cáo mỹ phẩm, bắt buộc có thông tin sản phẩm, không gây hiểu nhầm là thuốc và không sử dụng hình ảnh, tên tuổi cơ sở y tế, nhân viên y tế.

35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thông tư 60/2025 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 15-2 quy định danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, đồng thời hướng dẫn chẩn đoán và giám định mức suy giảm khả năng lao động làm căn cứ giải quyết chế độ.

Các bệnh được chia thành 4 nhóm. Cụ thể là bụi phổi – đường hô hấp; nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng; bệnh da nghề nghiệp và bệnh truyền nhiễm liên quan nghề nghiệp. Người lao động sau khi được chẩn đoán phải hạn chế tiếp xúc yếu tố gây bệnh, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Rêng nhóm nhiễm độc phải được thải, giải độc kịp thời.

Song song điều trị, người lao động được giới thiệu giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động, làm cơ sở hưởng BHXH; đồng thời được điều dưỡng, phục hồi chức năng theo quy định.

Vận động viên đoạt HCV Olympic được hưởng 40 triệu đồng/tháng

Nghị định 349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, có hiệu lực từ 15-2-2026.

Theo đó, vận động viên đạt HCV Olympic Games được hưởng 40 triệu đồng/người/tháng; HCB Olympic hưởng 30 triệu đồng; HCV ASIAD hoặc HCĐ Olympic hưởng 20 triệu đồng/tháng.

Khuyến khích phát triển văn học

Nghị định 350/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-2-2026 quy định nhiều chính sách nhằm hỗ trợ sáng tác, tổ chức trại viết, cuộc thi văn học, giải thưởng và quảng bá tác phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển văn học trong nước và quốc tế.

Hàng loạt chính sách sát sườn có hiệu lực

Hàng loạt chính sách sát sườn có hiệu lực

Giảm phạt tù người chưa thành niên, ưu đãi với nhà giáo, siết quản lý hóa chất, đánh thuế một số loại nước giải khát… là những chính sách mới nổi bật

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Quy định về chuyển đất vườn sang đất ở có hiệu lực từ 1-1-2026, người dân nộp tiền ít hơn

(NLĐO)- Mức nộp tiền sử dụng đất khi người dân muốn chuyển đất vườn sang đất ở giảm đi đáng kể theo quy định mới.

