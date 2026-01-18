Người dân lưu ý đổi USD đúng chỗ để tránh bị phạt nặng theo quy định mới

Ngày 18-1, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.131 đồng/USD, ổn định so với cuối tuần trước.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng ổn định trong tuần qua khi đang được giao dịch quanh 26.087 đồng/USD mua vào, 26.387 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD được một số cửa hàng báo giá mua vào 26.590 đồng/USD, 26.700 đồng/USD bán ra, giảm khoảng 300 đồng mỗi USD so với cuối tuần trước. Giảm nhanh hơn giá USD ngân hàng, khiến chênh lệch giá đô la Mỹ trên thị trường tự do và tại các ngân hàng chỉ còn chưa tới 400 đồng – thu hẹp đáng kể so với mốc 1.500 đồng/USD hồi tháng 10-2025.

Diễn biến giá USD tự do giảm mạnh hơn tại các ngân hàng thương mại tuần qua trong bối cảnh Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sắp có hiệu lực từ ngày 9-2-2026.

Theo quy định mới tại Nghị định 340/2025, cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 USD khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép, còn được gọi là giao dịch trên thị trường tự do (chợ đen).

Nếu giao dịch từ 1.000 đến dưới 10.000 USD, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng; giao dịch từ 10.000 đến dưới 100.000 USD, áp dụng mức phạt 20-30 triệu đồng; giao dịch từ 100.000 USD trở lên bị phạt 80-100 triệu đồng…

Ngoài ra, các hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc VND trong những trường hợp cụ thể.

Người dân cần đổi ngoại tệ ở những nơi được cấp phép để tránh bị phạt nặng theo quy định mới

Vậy người dân có nhu cầu thì đổi ngoại tệ ở đâu để tránh bị phạt nặng?

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định cho các mục đích như học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài; chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác...

Số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cập nhật tới tháng 9-2025, cơ quan này đã cấp phép cho tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ là 14 doanh nghiệp; tổ chức kinh tế hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và kinh doanh casino là 21 đơn vị; tổ chức làm đại lý chi trả ngoại tệ gồm 29 tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng; đại lý đổi ngoại tệ là 94 địa điểm. Tổng cộng, có 162 địa điểm được cấp phép.

Các đại lý đổi ngoại tệ đều có bảng hiệu là đơn vị được phép thu đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại quầy thu đổi.

"Người dân khi phát sinh nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cần liên hệ các tổ chức tín dụng được phép và đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn để được hướng dẫn, cung ứng dịch vụ theo đúng quy định; không mua bán ngoại tệ tự do trái quy định pháp luật và tiềm ẩn rủi ro" – bà Ngọc Liên khuyến cáo.