Tại dự thảo Nghị quyết về phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi trình bày trước Thường vụ Quốc hội sáng 17-4, Chính phủ đề xuất hỗ trợ học phí, ăn trưa cho học sinh mầm non 3-5 tuổi là con công nhân (CN), với mức 350.000 đồng/tháng. Chính sách này áp dụng với trẻ ở cả cơ sở mầm non tư thục, dân lập, là con CN có hợp đồng lao động ở các khu công nghiệp (KCN). Thông tin này khiến hàng chục triệu CN trong cả nước vừa phấn khởi vừa ấm lòng.

Theo khảo sát của Viện CN và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam), chi tiêu bình quân tháng của mỗi hộ gia đình người lao động (NLĐ) lên tới 14,059 triệu đồng và có xu hướng cao hơn vào những dịp cuối năm. Trong cơ cấu chi tiêu, 3 khoản tiền chiếm tỉ trọng lớn là chi phí mua lương thực - thực phẩm, tiền đóng học và tiền trả nợ.

Điều này cho thấy một tỉ lệ đáng báo động về sự thiếu hụt nguồn lực tài chính. Mức thu nhập của cá nhân NLĐ chỉ đáp ứng được 63% chi tiêu của gia đình. Một gia đình CN muốn chi trả đủ mức chi tiêu cơ bản, cần ít nhất 2 người đi làm. Một bộ phận NLĐ phải làm thêm nhưng không phải ai cũng có điều kiện để nhận thêm việc làm, nhất là lao động nữ có con nhỏ. Điều đó khiến không ít CN chấp nhận điều kiện sống thấp, ăn uống qua loa, ở nơi chật hẹp, ẩm thấp, con cái phải gửi về quê.

Xác định việc xây dựng giai cấp CN vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và cấp bách, Đảng ta đã sớm ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW (ngày 28-1-2008) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Ngoài tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện đội ngũ CN cả về chính trị, trình độ chuyên môn, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, Đảng xác định phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN về việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, nhà ở, phúc lợi xã hội.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP (ngày 8-9-2020) quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con CN, NLĐ làm việc tại KCN. Mức hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Song hành với chính sách của chính phủ, nhiều địa phương và doanh nghiệp cũng đã chung tay xây dựng chính sách hỗ trợ về nhà ở, việc làm, phúc lợi nhằm tạo động lực làm việc cho CN.

Theo các chuyên gia về an sinh, việc Chính phủ đề xuất hỗ trợ học phí và ăn trưa cho trẻ mầm non 3-5 tuổi là con CN mang nhiều ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, xã hội, giáo dục lẫn chính trị. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng giúp giảm bớt một phần gánh nặng, đặc biệt là với CN có thu nhập thấp.

Trẻ từ 3-5 tuổi là giai đoạn "vàng" trong phát triển thể chất và trí tuệ. Khi con cái được chăm lo, CN sẽ yên tâm hơn trong công việc và tăng năng suất lao động.

Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới nhóm lao động yếu thế, mà còn tạo điều kiện để mọi trẻ em - dù cha mẹ làm CN, người lao động bình thường hay trí thức - đều có quyền tiếp cận giáo dục mầm non một cách công bằng hơn. CN là lực lượng chính làm ra của cải vật chất và họ xứng đáng được chăm lo tốt hơn!