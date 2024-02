Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2024 tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 1,35% so với tháng 12-2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin này được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 29-2.



Khách du lịch đến Việt Nam tăng mạnh

Theo cơ quan thống kê, tháng 2-2024 là tháng có Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng cao. "Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu; giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những nguyên nhân chính làm cho CPI tăng"- Tổng cục Thống kê nêu rõ.

Tổng cục Thống kê lý giải rõ hơn, chỉ số giá nhóm gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp và gạo tẻ ngon trong dịp Lễ ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán tăng cao làm cho giá gạo 2 tháng đầu năm 2024 tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 0,55 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm giáo dục 2 tháng đầu năm 2024 tăng 8,47% so với cùng kỳ năm trước, do trong năm học 2023 - 2024 một số tỉnh, thành phố đã tăng mức học phí, làm CPI chung tăng 0,52 điểm phần trăm.

Khách du lịch đến Việt Nam tháng 2-2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người

Trong tháng 2-2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 48,54 tỉ USD, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,2%; nhập khẩu tăng 18%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỉ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,9 tỉ USD.

Cũng theo cơ quan thống kê, nhờ hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền và người dân nên số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2-2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 64,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 2 năm nay, cả nước có gần 8,6 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 36,5% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước; có hơn 5,3 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có 41,1 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có hơn 20,5 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 63 ngàn doanh nghiệp, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có gần 31,5 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.