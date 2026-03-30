Lao động

Chính thức đề xuất mức tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

MAI CHI

(NLĐO)- Mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026

Bộ Nội vụ vừa đề xuất dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hiện đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026. Cùng với đó sẽ rà soát, sửa đổi quy định đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương.

Mức tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức được đề xuất là 8%

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6-2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1- 7-2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1-7-2026 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6-2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1-7- 2026 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ giữ nguyên chính sách tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện quy định về xử lý số dư quỹ tiền thưởng cuối năm để đảm bảo nguyên tắc quỹ tiền thưởng năm nào gắn với việc thưởng thành tích năm đó và tránh phát sinh các cách hiểu khác nhau trong thực hiện.

Theo Bộ Nội vụ, việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30-6-2024 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%); bổ sung 10% quỹ tiền thưởng từ ngày 1-7-2024 là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tuy nhiên, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp, nên các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quy định của các pháp luật liên quan mới được sửa đổi như: Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025... một số nhóm đối tượng áp dụng tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP không còn phù hợp. Do đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 8%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết, tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Người lao động được thêm gì?

(NLĐO) - Dự kiến tăng lương cơ sở từ 1-7 không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn kéo theo hàng loạt quyền lợi BHXH của người lao động tăng theo.

Khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, những ai sẽ được hưởng?

(NLĐO)- Dự kiến lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1-7-2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp

