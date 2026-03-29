HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Người lao động được thêm gì?

D.Thu

(NLĐO) - Dự kiến tăng lương cơ sở từ 1-7 không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn kéo theo hàng loạt quyền lợi BHXH của người lao động tăng theo.

Theo quy định của Luật BHXH, người lao động hiện đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, trong đó có 8% vào Quỹ hưu trí, tử tuất; 1,5% vào Quỹ BHYT và 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

img

Dự kiến từ ngày 1-7 tới, lương cơ sở tăng, người tham gia BHXH có thêm quyền lợi. Ảnh minh họa

Khi lương cơ sở tăng, mức lương làm căn cứ đóng BHXH cũng tăng tương ứng, dẫn đến số tiền đóng hàng tháng tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng này không lớn đối với người lao động do họ chỉ đóng 8% vào Quỹ hưu trí, tử tuất, trong khi người sử dụng lao động đóng tới 14%.

Điểm đáng chú ý là phần tăng thêm này lại mang lại lợi ích đáng kể trong dài hạn. Khi mức đóng tăng, mức hưởng lương hưu sau này cũng tăng theo. Tính tổng thể, người lao động chỉ đóng thêm một phần nhỏ nhưng mức hưởng khi nghỉ hưu có thể tăng cao hơn, góp phần đảm bảo cuộc sống ổn định khi về già.

Việc tăng lương cơ sở cũng làm thay đổi mức đóng BHXH tối đa. Theo quy định hiện hành, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Nếu mức lương cơ sở tăng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, trần đóng BHXH sẽ tăng từ 46,8 triệu đồng lên khoảng 50,6 triệu đồng/tháng.

Sự điều chỉnh này đặc biệt có ý nghĩa với nhóm lao động có thu nhập cao. Trước đây, dù có thu nhập thực tế rất lớn, mức lương làm căn cứ đóng BHXH của họ vẫn bị giới hạn ở mức trần. Khi trần này được nâng lên, phần thu nhập tính đóng BHXH tăng, giúp người lao động được hưởng các chế độ sát hơn với thu nhập thực tế của mình.

Một nguyên tắc cơ bản của BHXH là "đóng - hưởng". Khi mức đóng tăng, quyền lợi người lao động cũng được nâng lên tương ứng, cụ thể: lương hưu sẽ tăng theo mức bình quân tiền lương đóng BHXH; chế độ thai sản có mức trợ cấp cao hơn do tính theo tiền lương đóng BHXH; với chế độ ốm đau, tai nạn lao động, mức chi trả cũng tăng tương ứng.

Đặc biệt, với lao động có thu nhập cao, việc tăng trần đóng BHXH giúp họ không còn bị "thiệt" khi hưởng các chế độ, nhất là lương hưu.

Việc điều chỉnh lương cơ sở là bước đi quan trọng trong cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội. Dù mức đóng BHXH có tăng, nhưng lợi ích mang lại cho người lao động là rõ ràng và mang tính lâu dài.

Người lao động cần chủ động theo dõi các thay đổi chính sách, kiểm tra mức đóng BHXH của mình và bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Tham gia BHXH đầy đủ, liên tục không chỉ là nghĩa vụ mà còn là sự bảo đảm cho tương lai.

Nếu đề xuất tăng lương cơ sở được thông qua, đây sẽ là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao quyền lợi và củng cố niềm tin của người lao động vào hệ thống an sinh xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo