Kinh tế

Chính thức giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

Minh Chiến

(NLĐO) - Bộ Tài chính đã giảm lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông. Trong đó, có quy định giảm mức lệ phí đăng ký xe ô tô ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Giảm 6 triệu đồng lệ phí đăng ký xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM từ 2026 - Ảnh 1.

Lệ phí đăng ký ô tô tại TP Hà Nội, TPHCM giảm còn 14 triệu đồng. Ảnh: NLĐO

Với quy định mới tại Thông tư số 155, nhiều mức lệ phí đều giảm so với quy định cũ tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC. Đặc biệt, mức lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống tại khu vực I giảm mạnh.

Theo đó, từ ngày 1-1-2026, các địa phương thuộc khu vực I (gồm TP Hà Nội, TPHCM) áp dụng mức thu lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 14 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng (tương đương mức giảm khoảng 30%) so với quy định trước đây tại Thông tư số 60.

Mức thu lệ phí tại khu vực II (các địa phương còn lại) là 140.000 đồng (trước đây là 200.000 đồng).

Các khu vực quy định tại Thông tư 155 được xác định theo địa giới hành chính. Cụ thể, khu vực I gồm Hà Nội, TPHCM, bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Khu vực II gồm đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I.

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đăng kiểm hướng dẫn thực hiện kiểm định đối với các xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe do các cơ quan cung cấp

Hơn 168 địa chỉ cần biết ở TP HCM khi người dân có nhu cầu đăng ký xe

(NLĐO) - Với phân cấp đăng ký xe, người dân TP HCM sẽ tiết kiệm thời gian và cải thiện thủ tục đăng ký.

Xe ô tô Bộ Tài chính đăng ký xe lệ phí đăng ký xe biển số xe ô tô
