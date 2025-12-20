HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Đề xuất giảm lệ phí cấp biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM xuống 14 triệu đồng - Ảnh 1.

Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

Trong đó, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm mức lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up).

Cụ thể, tại khu vực I (gồm TP Hà Nội và TPHCM) là 14 triệu đồng; khu vực II (các địa phương còn lại) là 140.000 đồng. Như vậy, theo dự thảo thông tư, dự kiến lệ phí cấp biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM từ giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 14 triệu đồng, tức giảm 6 triệu đồng so với quy định hiện hành tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC.

Lệ phí cấp biển số xe ô tô tại đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I cũng được giảm từ 200.000 đồng xuống còn 140.000 đồng.

Trước đó, tại phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cũng liên quan đến việc đăng ký ô tô, xe máy, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 175 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 ngày 15-1-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ 1-7-2025

Nghị định số 175 đã sửa quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ đối với xe máy đăng ký lần đầu là 2%; ở lần đăng ký thứ 2 trở đi mức thu là 1%.

Theo quy định trước đó, mức lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy lần đầu tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, và 83 thành phố trực thuộc tỉnh là 5%. Tại các huyện, thị xã, người dân chỉ chịu lệ phí trước bạ 2%. Ở lần sửa đổi này, mức lệ phí trước bạ 2% áp dụng chung cho tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương (sáp nhập tỉnh, xã; bỏ cấp huyện), cần thiết phải rà soát, sửa đổi một số nội dung quy định tại Nghị định số 10 nêu trên.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nước ta có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Một số tỉnh sáp nhập vào thành phố trực thuộc trung ương, như Hải Dương sáp nhập vào TP Hải Phòng, Quảng Nam sáp nhập vào TP Đà Nẵng...

Bộ Tài chính cho rằng nếu áp dụng cách tính và thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành thì người dân tại các tỉnh (trừ thành phố thuộc tỉnh) sáp nhập vào thành phố trực thuộc trung ương khi đăng ký xe máy sẽ phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu cao hơn (tăng thêm 3%). Do đó, việc giảm lệ phí trước bạ đồng đều về mức 2% nhằm bảo đảm sự công bằng, hỗ trợ tốt hơn cho người dân.

