Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

N.Dung

(NLĐO) - Nghị định mới quy định hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh con thuộc ba nhóm, trong đó có người sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Dân số, trong đó nêu rõ điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai.

Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh hai con trước 35 tuổi - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Thanh Hương

Nới thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai

Theo nghị định, lao động nữ sinh con thứ hai và lao động nam có vợ sinh con thứ hai được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nếu thuộc một trong hai trường hợp: lao động nữ tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống; hoặc lao động nam có vợ tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống.

Điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số quy định lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, trong khi lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Nghị định cũng quy định trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật BHXH sẽ không được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định trên.

Khoản 2 Điều 52 Luật BHXH nêu rõ, lao động nữ mang thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng bị sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung hoặc thai chết trong khi chuyển dạ thì lao động nữ và người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như trường hợp sinh con.

Về thủ tục, việc hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH và quy trình giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Tài chính ban hành.

Người kê khai hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đề nghị hưởng chế độ.

Ba nhóm phụ nữ được hỗ trợ tiền khi sinh con

Ngoài quy định về nghỉ thai sản, Nghị định 168/2026/NĐ-CP còn hướng dẫn mức hỗ trợ tài chính khi sinh con; trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ; phạm vi, đối tượng và mức hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh đối với một số bệnh bẩm sinh theo lộ trình ưu tiên của Luật Dân số.

Nghị định 168/2026/NĐ-CP cũng quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh con thuộc một trong ba nhóm: phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế; và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Trường hợp phụ nữ đồng thời thuộc nhiều nhóm trên cũng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

Chính thức hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh hai con trước 35 tuổi - Ảnh 2.

Phụ nữ sinh con được hỗ trợ tiền theo quy định mới. Ảnh minh hoạ

Theo nghị định, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ căn cứ dữ liệu từ hệ thống liên thông đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID và các cơ sở dữ liệu sẵn có để quyết định hỗ trợ và chi trả kinh phí cho phụ nữ sinh con cùng thời điểm đăng ký khai sinh.

Quy định hỗ trợ tài chính có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Riêng chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ sinh con tại địa phương có mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2027. Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm.

Nghị định cũng quy định cụ thể phạm vi, đối tượng được khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh đối với một số bệnh bẩm sinh.

Theo đó, phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Trẻ sơ sinh được khám và sàng lọc 5 bệnh cơ bản gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng.

Miễn phí sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Nghị định cũng quy định rõ mức hỗ trợ tài chính, phương thức thực hiện, lộ trình ưu tiên khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh. Cụ thể, khám sàng lọc trước sinh được hỗ trợ tối đa 900.000 đồng/trường hợp; sàng lọc sơ sinh tối đa 600.000 đồng/trường hợp, thanh toán theo chi phí thực tế. Kinh phí hỗ trợ được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và thực hiện kỹ thuật sàng lọc.

Từ 1-7 đến hết 31-12/2026, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, diện bảo trợ xã hội; người dân vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo được miễn phí gói sàng lọc từ ngân sách nhà nước.

Từ 1-1-2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ gói khám sàng lọc từ ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Tin liên quan

Tiếp tục bãi bỏ hạn chế sinh con thứ ba nhằm duy trì mức sinh thay thế

Tiếp tục bãi bỏ hạn chế sinh con thứ ba nhằm duy trì mức sinh thay thế

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất nêu gương cán bộ, đảng viên trong việc sinh con, bãi bỏ quy định không còn phù hợp, đưa mức sinh trở lại ngưỡng thay thế.

Ba nhóm phụ nữ sinh con được đề xuất nhận hỗ trợ từ 2 triệu đồng

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng mỗi lần sinh cho ba nhóm phụ nữ, mức hỗ trợ có thể lên tới 6 triệu đồng nếu thuộc nhiều nhóm.

3 nhóm phụ nữ sinh con thứ hai được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi lần sinh cho 3 nhóm phụ nữ khi sinh con thứ hai, trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

khám sàng lọc nghỉ thai sản hỗ trợ tiền sinh con mức sinh sinh con trước 35 tuổi hỗ trợ tiền sinh đủ 2 con sinh đủ 2 con được hỗ trợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo