Theo đó, Bình Dương kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 2 tuần đến hết ngày 31-8, đối với 5 đô thị đông dân và vẫn còn ca mắc Covid-19 cao là Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên.

4 huyện, thị khu vực phía bắc của tỉnh Bình Dương gồm Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo có số ca mắc ít hơn thì kéo dài giãn cách thêm 1 tuần (tới hết ngày 22-8-2021), sau đó tùy tình hình thực tế thì ban chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục xem xét.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, TP, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.

Bình Dương tiêm vắc-xin cho người dân

Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn và không được chậm hơn khi xử lý tình huống. Đồng thời, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh "vùng đỏ", "xanh hóa" địa bàn, xây dựng và bảo vệ "vùng xanh", sớm đưa các địa phương về trạng thái "bình thường mới bền vững".

Trường hợp để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của đơn vị, địa phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Ngày 15-8, Bình Dương ghi nhận 2.358 ca mắc Covid-19. Số ca mắc toàn tỉnh tăng 16,2% so với ngày 14-8. Các địa phương có số mắc tăng là Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Thuận An, Tân Uyên; địa phương có số mắc giảm là TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Bàu Bàng.

Số ca mắc trong ngày tập trung nhiều ở khu phong tỏa (79,9%) và qua sàng lọc cộng đồng (12,5%).

Tính từ đợt dịch thứ 4 toàn tỉnh ghi nhận 43.979 ca mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện là 10.667 người.