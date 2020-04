Phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 40, chiều 16-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết qua thảo luận thì những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà TP đã làm vừa qua cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt là biện pháp phát hiện ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài. Đối với trường hợp dương tính phải cách ly và cách ly luôn F1, F2, thậm chí là F3. Cạnh đó là biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên.

Sắp tới, các hoạt động sản xuất trở lại bình thường nên phải có quy tắc ứng xử của từng ngành nghề, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư... "Với các lĩnh vực sản xuất, buôn bán, khách sạn, nhà hàng…, phải có quy định để không lây nhiễm. Từ đây đến hết ngày 30-4, các ngành phải có tiêu chí an toàn và được cơ quan chức năng xác nhận để hoạt động" - Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Về sản xuất kinh doanh, TP thống nhất là từ đây đến giữa tháng 5-2020 phải ưu tiên để vận dụng các chính sách hỗ trợ nhà nước, TP cho doanh nghiệp và người lao động.

Với các đơn vị sản xuất kinh doanh phải xây dựng bộ tiêu chí sản xuất kinh doanh an toàn để các đơn vị này phấn đấu. Cố gắng hết tháng 4-2020 ban hành bộ tiêu chí để tháng 5 triển khai. "Phải kiểm tra an toàn mới được tiếp tục hoạt động. Đặc biệt là loại hình dịch vụ thì phải có lộ trình ít nhất là 3 tháng mới trở về quy mô cũ" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đối với các dự án bất động sản có đất công xen cài, TP rà soát và vận dụng để các doanh nghiệp triển khai.

Về vấn đề đầu tư công và đầu tư xã hội, UBND TP hướng dẫn quận, huyện hoặc giao ban đầu tư công quận, huyện rà soát, đặc biệt là vận dụng quy trình đền bù giải tỏa mới, phấn đấu đến ngày 30-10 phải giải ngân được ít nhất 80%.

Về dự án, TP đã phân loại, những dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 thì phải làm bằng được.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị

Đối với những dự án đầu tư công liên quan đến Khu đô mới Thủ Thiêm như Cầu Thủ Thiêm 2 (đang làm), 4 con đường còn vướng gần 2 km, đường Vành Đai 2 thi công rất chậm…, cần phối hợp để thực hiện tốt. Đặc biệt, giải quyết đền bù cho người dân ở khu vực 4,3 ha đất ở Thủ Thiêm, cố gắng trước ngày 30-4 phải giao được những lô đất đầu tiên cho người dân.

Về Đại hội Đảng các cấp, tinh thần là đầu tháng 5-2020 xong hết thí điểm cấp phường, xã để sau đó triển khai rộng rãi. Đối với quận, huyện thì thí điểm trong tháng 5 đầu tháng 6, sau đó sơ kết. Về công tác nhân sự đại hội, ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp kịp thời để có kết luận về nhân sự.



Về công tác an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn TP, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tiếp tục giữ vững trật tự an ninh phòng chống tội phạm.