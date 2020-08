Ngày 11-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2 (TP HCM) lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm;...

Báo cáo tại đại hội, ông Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 2, Chủ tịch HĐND quận 2 cho biết trong nhiệm kỳ qua, chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2015 - 2020 được tập trung triển khai; môi trường đầu tư được cải thiện. Tỉ trọng các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, tăng cơ cấu ngành dịch vụ - thương mại, giảm dần tỉ trọng ngành công nghiệp, giảm hẳn ngành nông nghiệp; các ngành dịch vụ, tài chính ngân hàng, nhà ở, cho thuê văn phòng. Đặc biệt, hệ thống mạng lưới bán lẻ phát triển mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng cao.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng; doanh nghiệp tập trung đầu tư trang bị máy móc hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp đô thị, kỹ thuật cao, nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa phương và môi trường đô thị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2

Thực hiện chủ trương chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Cát Lái và Cụm công nghiệp Cát Lái theo hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng, dịch vụ logistics. Cụ thể, phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cát Lái để sắp xếp, bố trí lại ngành nghề, lĩnh vực hoạt động theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao đạt kết quả tốt.

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng gồm: vốn ngân sách, xây dựng có phép trong nhân dân, doanh nghiệp ngoài ngân sách, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát huy mọi tiềm lực và khai thác hiệu quả, phục vụ đầu tư phát triển của quận qua nhiều hình thức đa dạng vận động các doanh nghiệp, người dân cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Về mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025, ông Bùi Văn Phúc cho biết Đảng bộ quận 2 xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn nhân lực để xây dựng và phát triển quận về mọi mặt gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý quận 2 trong giai đoạn mới theo định hướng là Trung tâm tài chính của khu vực, y tế kỹ thuật cao, thể dục thể thao đa năng góp phần hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

Đảng bộ quận 2 cũng đã xác định 23 tiêu chí để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 chương trình trọng điểm là chương trình giảm ngập nước, chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của quận 2 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị sắp tới quận 2 thành lập hội đồng phát triển dịch vụ để định hình được sản phẩm dịch vụ thương mại chính của quận. Bổ sung chỉ tiêu về năng suất lao động vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận 2 trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, về công việc sắp tới, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị quận 2 và các đơn vị khác vận hành tốt khu đô thị sáng tạo để trở thành hạt nhân sáng tạo của TP HCM. Ngoài ra, quận 2 tiếp tục cập nhận quy hoạch đô thị, không để quy hoạch đô thị bị vỡ do đầu tư tự phát...