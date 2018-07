Bí thư Thành ủy TP HCM kêu gọi "nói không với cống tắc, kênh tắc vì rác"

15/07/2018 12:47

Sáng 15-7, tại Công viên văn hóa Văn Lang (quận 5, TP HCM), Hội Liên hiệp Thanh niên TP phối hợp Hội Sinh viên TP đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 25, năm 2018 với chủ đề "Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TP HCM sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng".



Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư.

Đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 25 năm 2018

Diễn ra từ 15-7 đến 12-8, chiến dịch dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Chiến dịch năm nay diễn ra tại tại các địa bàn phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận, huyện; tập trung cho 5 huyện ngoại thành TP, một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và nước Lào.

Thực hiện nghi thức lễ xuất quân

Một trong những hoạt động nổi bật của chiến dịch lần này là tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, đoàn viên thanh niên TP sẽ thực hiện 10 công trình thanh niên như xây dựng 50 "Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn", 5 "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn"; xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư; nâng cấp, bê tông hóa 40 km đường, hẻm nông thôn; bê tông hóa, nâng cấp 5 km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành; xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn; cải tạo, khơi thông 7 tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP; thực hiện 3 "Ký túc xá văn minh - sạch đẹp - an toàn", 3 "Tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh", 3 "Trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh"…

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chiến sĩ tình nguyện Malaysia.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn chiến dịch mùa hè xanh năm 2018 sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện 10 công trình cấp TP. Theo Bí thư, hướng tới TP thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình cần phải khẳng định yêu cầu cơ bản cuộc sống có trật tự, kỷ cương, thực hiện pháp luật. Thời gian qua, TP thực hiện xây dựng TP xanh – sạch – đẹp, cổ vũ nếp sống văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giảm ùn tắc giao thông; giảm tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; giảm ngập nước…

"Nếu mỗi người dân còn xả rác xuống kênh rạch làm tắc cống thì chúng ta khó giải quyết được vấn đề ngập của TP" – Bí thư nhìn nhận. Ông mong rằng các đoàn viên, thanh niên góp phần trở thành lực lượng xung kích trong cuộc vận động mỗi người dân TP không xả xác xuống kênh rạch, không xả rác xuống cống.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện tham gia thực hiện dọn vệ sinh, khơi thông các tuyến rạch Bà Cả Bốn, Thợ Bột tại quận 12; kênh cầu Đúc Nhỏ, rạch Kinh Đô ở Thủ Đức và rạch Bà Miên tại Gò Vấp.

Đoàn viên, thanh niên sơn tường trước Ký túc xá Đại học Y Dược, quận 5.

PHAN ANH